Дзюдоистка Дудина выиграла бронзовую медаль на турнире «Большого шлема» в Астане

Российская дзюдоистка Кристина Дудина завоевала бронзу на международных соревнованиях серии «Большого шлема». Турнир проходит в Астане (Казахстан).

Отметим, что в поединке за призовое место в весовой категории до 48 кг представительница России одолела казахстанскую спортсменку Галию Тынбаеву, применив бросок, который арбитры оценили на «ваза-ари».

Добавим, что золотая медаль соревнований досталась итальянской дзюдоистке Ассунте Скутто, второе место заняла представительница Испании Лаура Мартинес.

Напомним, что турнир «Большого шлема» в Астане является отборочным этапом к Олимпийским играм 2024 года, которые состоятся в Париже.