Дзюдоист Махмадбеков выиграл золотую медаль на турнире серии «Большого шлема» в Астане 

Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков стал победителем в весовой категории до 73 кг на турнире серии «Большого шлема». Соревнования проходят в Астане (Казахстан).

Отметим, что 23-летний спортсмен завоевал золото после того, как в финальном поединке одержал победу над представителем Польши Адамом Стодольским с помощью удержания.

Таким образом, Махмадбеков стал четырехратным золотым призером турниров «Большого шлема». Ранее он также становился победителем соревнований в Казани, Баку (оба - 2021 год) и Улан-Баторе (2022).

Напомним, что в пятницу, 16 июня российская дзюдоистка Кристина Дудина завоевала золотую медаль на турнире в Астане.