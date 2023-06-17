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Дзюдоист Махмадбеков выиграл золотую медаль на турнире серии «Большого шлема» в Астане 

В финальном бою россиянин оказался сильнее польского атлета Адама Стодольского.
17 июня 2023 18:20
автор: Глеб Шевяков

Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков стал победителем в весовой категории до 73 кг на турнире серии «Большого шлема». Соревнования проходят в Астане (Казахстан).

Отметим, что 23-летний спортсмен завоевал золото после того, как в финальном поединке одержал победу над представителем Польши Адамом Стодольским с помощью удержания.

Таким образом, Махмадбеков стал четырехратным золотым призером турниров «Большого шлема». Ранее он также становился победителем соревнований в Казани, Баку (оба - 2021 год) и Улан-Баторе (2022).

Напомним, что в пятницу, 16 июня российская дзюдоистка Кристина Дудина завоевала золотую медаль на турнире в Астане.

источник: «Советский спорт»
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