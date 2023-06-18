Дзюдоист Каниковский стал обладателем золотой медали на турнире серии «Большого шлема» в Астане

Российский дзюдоист Матвей Каниковский стал победителем турнира серии «Большого шлема» в весовой категории до 100 кг. Соревнования проходят в Астане (Казахстан).

Отметим, что в финальном бою 21-летний спортсмен одержал победу над представителем ОАЭ Джафаром Костоевым. Бронзовыми призерами стали казахстанский дзюдоист Ислам Бозбаев и хорватский атлет Златко Кумрич.

Напомним, что накануне на проходящем турнире в Астане золотые медали выиграли два других россиянина Махмадбек Махмадбеков и Кристина Дудина.

Добавим, что соревнования «Большого шлема» по дзюдо продлятся с 16 по 18 июня. Российские спортсмены принимают участие в поединках на условиях нейтрального статуса.