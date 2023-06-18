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Башаев выиграл золотую медаль на турнире «Большого шлема» по дзюдо в Астане

В финальном поединке 27-летний атлет одолел таджикистанского спортсмена Темура Рахимова.
Башаев выиграл золотую медаль на турнире «Большого шлема» по дзюдо в Астане
18 июня 2023 17:16
автор: Глеб Шевяков
автор фото: IJF

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев стал золотым призером на турнире серии «Большого шлема», проходящий в Астане.

Отметим, что в заключительном бою соревнований весовой категории свыше 100 кг россиянин одержал победу над представителем Таджикистана Темуром Рахимовым. Российский спортсмен Валерий Ендовицкий завоевал бронзовую медаль по итогам проведенных поединков.

Напомним, что ранее золотые медали на турнире в Казахстане выиграли Матвей Каниковский, Махмадбек Махмадбеков и Кристина Дудина.

источник: «Советский спорт»
Башаев выиграл золотую медаль на турнире «Большого шлема» по дзюдо в Астане
Башаев выиграл золотую медаль на турнире «Большого шлема» по дзюдо в Астане
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