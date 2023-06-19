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Тасоев рассказал, как относятся к россиянам на международных турнирах по дзюдо 

Российские атлеты принимают участие в соревнованиях строго в нейтральном статусе.
19 июня 2023 18:02
автор: Глеб Шевяков

Дзюдоист Инал Тасоев высказался на тему того, какое отношение у соперников вызывают спортсмены из России во время международных турниров по дзюдо.

Отметим, что россияне выступают на соревнованиях на условиях нейтрального статуса.

«Во время соревнований мы не ощущаем на себе лишних взглядов. Все рады нас видеть. Вообще никакой политики нет. Нас поддерживает как Федерация дзюдо России, так и международная федерация. Я надеюсь, что отношение к российским атлетам в дзюдо станет примером для других видов спорта», – приводит слова 25-летнего спортсмена «Чемпионат».

Напомним, что Тасоев стал чемпионом мира 2023 года по дзюдо в результате проведенного мирового первенства в Дохе. В финальном бое, который прошел в мае нынешнего года, россиянину засчитали поражение из-за ошибки судьи, но в июне Международная федерация дзюдо признала неправильное решение арбитра и присудила Иналу золотую медаль.

источник: Чемпионат.com
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