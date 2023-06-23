Дзюдоистка Гилязова завоевала серебряную медаль на турнире серии «Большого шлема» в Монголии 

Российская дзюдоистка Сабина Гилязова стала серебряным призером турнира серии «Большого шлема» в Монголии.

Отметим, что в финальном бою весовой категории до 48 кг 28-летняя спортсменка потерпела поражение от японской дзюдоистки Хикари Йошиоке.

Добавим, что сегодня, 23 июня, Ксения Галицкая и Рамазан Абдуллаев выиграли бронзовые медали на проходящем турнире. Соревнования «Большого шлема» проходят в Улан‑Баторе и продлятся с 23 по 25 июня.

Напомним, что российские атлеты принимают участие в турнире в нейтральном статусе.