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Дзюдоистка Гилязова завоевала серебряную медаль на турнире серии «Большого шлема» в Монголии 

Соревнования проходят в столице восточноазиатской страны – Улан‑Баторе. 
23 июня 2023 15:18
автор: Глеб Шевяков

Российская дзюдоистка Сабина Гилязова стала серебряным призером турнира серии «Большого шлема» в Монголии.

Отметим, что в финальном бою весовой категории до 48 кг 28-летняя спортсменка потерпела поражение от японской дзюдоистки Хикари Йошиоке.

Добавим, что сегодня, 23 июня, Ксения Галицкая и Рамазан Абдуллаев выиграли бронзовые медали на проходящем турнире. Соревнования «Большого шлема» проходят в Улан‑Баторе и продлятся с 23 по 25 июня.

Напомним, что российские атлеты принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

источник: «Советский спорт»
Дзюдоистка Гилязова завоевала серебряную медаль на турнире серии «Большого шлема» в Монголии 
Соревнования проходят в столице восточноазиатской страны – Улан‑Баторе. 
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