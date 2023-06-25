Россиянин Игольников одержал победу на турнире серии «Большого шлема» по дзюдо

Российский дзюдоист Михаил Игольников стал победителем турнира серии «Большого шлема», который проходит в Улан-Баторе (Монголия).

Отметим, что в финальном поединке весовой категории до 90 кг 26-летний спортсмен одолел представителя Киргизии Эрлана Шерова. Бронзовыми призерами соревнований стали французский атлет Алексис Матье и венгр Петер Сафрани.

Добавим, что сегодня, 25 июня – заключительный день турнира серии «Большого шлема» в Улан-Баторе. Дзюдоисты из России принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.