Дзюдоист Тасоев выиграл золотую медаль на турнире серии «Большого шлема» в Улан-Баторе

Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золото на соревнованиях «Большого шлема», которые проходят в Улан-Баторе.

Отметим, что в финальном бою весовой категории свыше 100 кг 25-летний атлет одержал победу над представителем Южной Кореи Ким Мин Чоном, применив на сопернике бросок и болевой прием. Судьи поединка оценили бросок россиянина на ваза-ари.

Бронзовыми призерами стали монгольский дзюдоист Одхуу Цеценценгел и немец Лоссени Коне.

Напомним, что ранее на турнире в Улан-Баторе победителем в категории до 90 кг стал двукратный чемпион Европы Михаил Игольников.

Ранее Тасоев завоевал золотую медаль на чемпионате мира 2023 года.