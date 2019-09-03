Сборная России оказалась десятой в медальным зачете чемпионата мира по дзюдо Россияне в личных соревнованиях завоевали две серебряные и одну бронзовую награду.

Первое место в общем зачете чемпионата мира по дзюдо заняла сборная Японии. В ее активе четыре золотые, шесть серебряных и пять бронзовых медалей.

Вторыми оказались французские дзюдоисты – три золота и две бронзы. Еще семь сборных завоевали по одной золотой медали.

Россия стала десятой в общекомандном зачете. Серебряные медали россиянам принесли Наталья Кузютина (до 52 кг) и Нияз Ильясов (до 100 кг), а бронзовым призером стал Денис Ярцев (до 73 кг).

В командном первенстве Россия смогла выиграть бронзовую медаль.

Добавим, что золотую медаль на чемпионатах мира россияне завоевывали в 2011 году в Париже. Тогда победителем в весовой категории до 100 кг стал Тагир Хайбулаев.