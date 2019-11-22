Первенство России по дзюдо среди юниоров пройдет в Дмитрове

Подмосковный город Дмитров в ближайшее время примет Первенство России по дзюдо среди спортсменов 2003-2005 годов рождения. Об этом говорится на официальном сайте федерации.
Местом проведения соревнований станет станет ледовый дворец спорткомплекса «Дмитров» – главной спортивно-концертной арены подмосковного города.
Соревновательная программа турнира рассчитана на четыре дня. Участники будут разделены на 17 весовых категорий. Её откроют 28 ноября выступления юношей в весовых категориях 46 и 50 кг и девушек – в категориях 40 и 44 кг.
Отметим, что попадание в пятерку позволит участникам соревнований получить приглашение в юношескую сборную России.
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