Абуладзе и Гилязова завоевали бронзовые медали чемпионата Европы

Российские дзюдоисты Сабина Гилязова и Яго Абуладзе завоевали награды в первый день чемпионата Европы, который проходит в Лиссабоне.

Гилязова выиграла бронзу в весовой категории до 48 кг. В схватке за третье место она победила словенку Марусю Стангар. Другая россиянка Ирина Долгова стала пятой.

Абуладзе завоевал бронзу в категории до 60 кг. Он уступил в четвертьфинале, а в утешительном раунде выиграл у француза Валида Хьяра и израильтянина Матана Коколаева.

Дзюдоисты также ведут борьбу за рейтинговые очки для олимпийской квалификации. Победитель сможет пополнить счет на 700, серебряный призер – на 490, а бронзовый – на 350 очков.