Давыдова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы в Лиссабоне

Российская дзюдоистка Дарья Давыдова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Лиссабоне.

30-летняя спортсменка стала второй в весовой категории до 63 килограммов. В финале Давыдова уступила словенке Тине Трстеняк.

Другая россиянка Мадина Таймазова выиграла бронзу в весовой категории до 70 кг. В поединке за третье место она была сильнее Ким Поллинг из Нидерландов. Ее соотечественница Санна Ван Дейк завоевала золотую награду.

Еще одну медаль России принес Муса Могушков. Он завоевал бронзу в весовой категории до 73 кг. В схватке за награду он победил турка Биляла Чилоглу. Золото в активе Акила Гьяковы из Косово.

Чемпионат Европы завершится 18 апреля.