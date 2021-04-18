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18 апреля 21:43
автор: Артем Спиридонов

Тасоев – о победе на чемпионате Европы: Я очень хотел выиграть

Российский дзюдоист победил в весовой категории свыше 100 кг на чемпионате Европы в Лиссабоне.

Новоиспеченный чемпион Европы Инал Тасоев поделился эмоциями от победы на соревнованиях.

— Не на каждых соревнованиях у меня бывает большое давление, но я вышел в финал, понимая, что команде нужно золото. Да и мне лично это нужно было – два последних чемпионата Европы я был в финалах, но брал серебро. Как-то не хотелось эту серебряную серию продолжать, поэтому я очень хотел выиграть, — передает слова Тасоева ТАСС.

Добавим, что Хенк Грол из Нидерландов стал обладателем серебряной медали, третье место досталось Гураму Тушишвили из Грузии и чеху Лукашу Крпалеку.

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