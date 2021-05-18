Стал известен состав сборной России на чемпионат мира в Венгрии

Тренерский штаб сборной России по дзюдой определился с составами мужской и женской команд на чемпионат мира.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на национальную федерацию, в окончательный список попали 18 спортсменов: девять мужчин и девять женщин.

Мужская команда: Яго Абуладзе (до 60 кг), Якуб Шамилов, Мурад Чопанов (оба - до 66 кг), Махмедбек Махмадбеков, Денис Ярцев (оба - до 73 кг), Хасан Халмурзаев, Аслан Лаппинагов (оба - до 81 кг), Арман Адамян (до 100 кг), Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

Женская команда: Сабина Гилязова, Ирэна Хубулова (обе - до 48 кг), Алеся Кузнецова, Анастасия Поликарпова (обе - до 52 кг), Анастасия Конкина (до 57 кг), Екатерина Валькова (до 63 кг), Антонина Шмелева, Нюргуяна Никифорова (до 78 кг), Анжела Гаспарян (свыше 78 кг).

Добавим, что чемпионат мира пройдет с 6 по 13 июня в Будапеште.