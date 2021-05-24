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Россия - Молодёжное первенство 17:00 Чертаново-мол. 0 Химки-мол. 0 П1 2.28 Х 3.60 П2 2.60
Италия - Серия А 21:45 Олимпия Милан 0 Умана Рейер 0
Испания - Сегунда 22:00 Луго 0 Картахена 0 П1 1.74 Х 3.50 П2 5.40
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 УД Логроньес 0 П1 1.45 Х 4.40 П2 7.70
Испания - Сегунда 22:00 Сабадель 0 Понферрадина 0 П1 1.83 Х 3.30 П2 5.00
Испания - Сегунда 22:00 Леганес 0 Малага 0 П1 1.48 Х 4.00 П2 8.20
Испания - Сегунда 22:00 Фуэнлабрада 0 Спортинг Хихон 0 П1 4.40 Х 3.30 П2 1.93
Испания - Сегунда 22:00 Кастельон 0 Райо Вальекано 0 П1 4.10 Х 3.40 П2 1.96
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Алькоркон 0 П1 1.95 Х 3.30 П2 4.30
Испания - Сегунда 22:00 Лас-Пальмас 0 Альбасете 0 П1 2.03 Х 3.30 П2 4.00
24 мая 11:06
автор: Сергей Иванов

«Кубок Анатолия Рахлина» по дзюдо прошёл в рамках ПМЭФ-2021

Более 500 юношей и девушек 2007-2008 г.р. из 30 регионов приняли участие в IX «Кубке Анатолия Рахлина» по дзюдо, который впервые прошёл в рамках спортивно-зрелищной программы Петербургского международного экономического форума.

В церемонии открытия турнира памяти выдающегося тренера принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Анатолий Семенович был настоящим ленинградцем-петербуржцем. На его долю выпало немало трудностей. Ребенком он прожил все 900 дней в блокадном городе. Он воспитал более 100 мастеров спорта, был удивительным, талантливым педагогом и тренером. Среди его воспитанников – не только спортсмены, но и люди, которых знает весь мир», – сказал губернатор.

Один из них – Президфент России Владимир Путин. Александр Беглов зачитал приветствие главы государства участникам турнира и по его поручению вручил государственные награды группе тренеров по дзюдо.

Победителями «Кубка Анатолия Рахлина» среди юношей стали Демид Елькин (38 кг), Саид Аллахвердиев (42), Александр Сидоренко (46), Энвер Османов (50), Павел Абоян (55), Илья Богданов (60), Владимир Богданов (66), Альберт Меликсетян (73) и Андрей Головин (свыше 73 кг). Амелия Даудлабагамаева (40), Вероника Марущак (44), Эвелина Босиек (48), Дарья Купцова (52), Злата Севастьянова (57), Елизавета Митюхина (63) и Анна Петрунина (свыше 63 кг) выиграли у девушек.

«В 15 лет, когда перед юным спортсменом стоит вопрос выбора жизненного пути, необходимо иметь возможность проверить себя на соревнованиях высокого уровня, и очень важен правильный пример. Всё это в полной мере сочетается в турнире памяти выдающегося тренера и гражданина Анатолия Рахлина», – отметил врио директора Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов, принявший участие в церемонии награждения.

«При условии стабилизации эпидемиологической обстановки юбилейный турнир пройдёт в 2021 году под эгидой ПМЭФ в международном формате», – сообщил президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга и клуба дзюдо «Турбостроитель» Михаил Рахлин.

Анатолий Рахлин родился 23 мая 1938 года в Ленинграде, пережил блокаду. После службы на флоте решил посвятить себя тренерской профессии. В 1962-м начал работать в спортивном клубе «Турбостроитель» Ленинградского металлического завода. В 1964 году у Анатолия Рахлина начал заниматься Владимир Путин, будущий Президент России. Под руководством Рахлина «Турбостроитель» стал одним из ведущих центров отечественного дзюдо. В 2008-2012 годах он возглавлял женскую сборную России по дзюдо, которая трижды выиграла чемпионат Европы в командном зачёте, успешно выступала на чемпионатах мира. В 2013 году Анатолия Рахлина не стало.

«Советский спорт» является информационным партнёром ПМЭФ. Спортивно-зрелищная программа Форума в этом году включает мероприятия по 12 видам спорта. Оператором программы является «РК-Спорт» – спортивная платформа Фонда Росконгресс.

источник: «Советский спорт»
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