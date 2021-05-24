«Кубок Анатолия Рахлина» по дзюдо прошёл в рамках ПМЭФ-2021

В церемонии открытия турнира памяти выдающегося тренера принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Анатолий Семенович был настоящим ленинградцем-петербуржцем. На его долю выпало немало трудностей. Ребенком он прожил все 900 дней в блокадном городе. Он воспитал более 100 мастеров спорта, был удивительным, талантливым педагогом и тренером. Среди его воспитанников – не только спортсмены, но и люди, которых знает весь мир», – сказал губернатор.

Один из них – Президфент России Владимир Путин. Александр Беглов зачитал приветствие главы государства участникам турнира и по его поручению вручил государственные награды группе тренеров по дзюдо.

Победителями «Кубка Анатолия Рахлина» среди юношей стали Демид Елькин (38 кг), Саид Аллахвердиев (42), Александр Сидоренко (46), Энвер Османов (50), Павел Абоян (55), Илья Богданов (60), Владимир Богданов (66), Альберт Меликсетян (73) и Андрей Головин (свыше 73 кг). Амелия Даудлабагамаева (40), Вероника Марущак (44), Эвелина Босиек (48), Дарья Купцова (52), Злата Севастьянова (57), Елизавета Митюхина (63) и Анна Петрунина (свыше 63 кг) выиграли у девушек.

«В 15 лет, когда перед юным спортсменом стоит вопрос выбора жизненного пути, необходимо иметь возможность проверить себя на соревнованиях высокого уровня, и очень важен правильный пример. Всё это в полной мере сочетается в турнире памяти выдающегося тренера и гражданина Анатолия Рахлина», – отметил врио директора Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов, принявший участие в церемонии награждения.