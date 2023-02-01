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Умер генеральный секретарь Федерации Киокушин России Увицкий, он принимал участие в СВО

Экс-спортсмену был 41 год.
01 февраля 2023 15:12
автор: Максим Скороходов

Федерация киокушин России объявила о смерти своего генерального секретаря Сергея Увицкого.

Сообщается, что Увицкий погиб, принимая участие в СВО.

«Федерация Киокушин России выражает самые искренние соболезнования родным и близким Сергея и всем тем, кто имел счастье знать этого светлого человека….покойся с миром....мы будем помнить о тебе всегда...» - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Добавим, что киокушин - одно из разновидностей карате, созданное в противовес бесконтактных стилей.

До работы в национальной федерации Увицкий был спортсменом и стал чемпионом России (в 2005 году) и завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы (2010).

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Умер генеральный секретарь Федерации Киокушин России Увицкий, он принимал участие в СВО
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