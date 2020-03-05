Чемпионку России Завгарову дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Чемпионка страны по карате в весовой категории до 68 кг Лия Завгарова получила дисквалификацию на два года.

Отмечается, что в ее крови обнаружили запрещенное вещество. Срок ее отстранения вступает в силу с 5 декабря 2019 года.

Добавим, что Завгарова завоевала золото национального первенства в 2019 году.