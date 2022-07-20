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Тайные свадьбы года: от Аффлека до Ани Тейлор-Джой

Бракосочетание Бена Аффлека и Дженифер Лопес уже усели назвать главной свадьбой года, пусть новобрачные и пытались всеми силами избежать шумихи. Вспоминаем пары, которые в этом году вели себя у алтаря столь же скромно и даже пытались скрыть факт обмена кольцами от общественности.
Тайные свадьбы года: от Аффлека до Ани Тейлор-Джой
20 июля 2022 21:02
автор: Александр Стрельцов
автор фото: Mario Anzuoni

АФФЛЕК И ЛОПЕС

Эта пару, которую называли самой красивой в мире еще 20 лет назад, должна была пожениться еще без малого 20 лет назад. Бен и Джен познакомились в начале нулевых на съемках комедии «Джильи», и в ноябре 2002 было объявлено о помолвке, но в итоге сначала свадьбу из-за повышенного интереса со стороны СМИ перенесли на осень следующего года, а затем и вовсе отменили без дополнительных объяснений. Аффлек пошел своей дорогой, позвав под венец актрису Дженнифер Гарнер, а Джей Ло вышла замуж за своего друга Марка Энтони, которому в 2008 году родила двойняшек.

С Энтони певица прожила меньше 3 лет, а Аффлек развелся с Гарнер относительно недавно. Предложение своей избраннице Бен сделал в пенной ванне, а расписалась пара без лишней шумихи в Лас-Вегасе. О помолвке стало известно еще 3 месяца назад, но место церемонии пара до последнего держала в тайне. На самом бракосочетании присутствовали лишь самые близкие, включая мать Дженифер и детей, а новобрачные остались очень довольны тем, что удалось скрыться от постороннего навязчивого внимания.

«Мы прочитали наши собственные клятвы в маленькой часовне и подарили друг другу кольца, которые будем носить до конца наших дней. В конце концов, это была лучшая свадьба, которую мы могли себе представить» - делилась в соцсетях Джей Ло./data/sovsport/upload/2022-07/20/app-8874-1658340108.webp

БРИТНИ СПИРС И СЭМ АСГАРИ

На свадьбе этой пары присутствовали Пэрис Хилтон, Мадонна, Дрю Бэрримор и Селена Гомес, однако поклонники узнали о браке, что заключила 40-летняя поп-королева и 28-летний актер и модель, лишь из социальных сетей. Отношения между Бритни и Сэмом завязались уже много лет назад, в ходе церемонии были такие привычные атрибуты как белая карета, торжественное произношение клятв и звездные гости, но все же торжество удалось скрыть от посторонних глаз.

КИРСТЕН ДАНСТ И ДЖЕССИ ПЛЕМОНС

Эта пара познакомилась на съемках сериала «Фарго», а их персонажи, являющиеся по сюжету мужем и женой, настолько не подходили друг другу в качестве супругов, что поверить в их реальный брак сложно даже сейчас. После «Фарго» была совместная работа во «Власти пса», где партнеры вновь сыграли семейную пару, затем завязались отношения, результатом которых стало рождение двух сыновей. И лишь 8 лет спустя девушка человека-паука и ее избранник решили официально оформить свои отношения. Специально молодожены от папарацци не прятались, но проведение церемонии бракосочетания на Ямайке свело к минимуму количество незваных гостей.

АНЯ ТЕЙЛОР-ДЖОЙ И МАЛКОЛЬМ МАКРЕЙ

Очаровательная Аня Тейлор-Джой, большая популярность к которой пришла после исполнения главной роли в сериале «Ход королевы», и ее избранник – музыкант Малкольм МакРей тоже сделали выбор в пользу тайной церемонии бракосочетания. Но в данном случае дело вовсе не в скромности, а в сложившихся обстоятельствах. Большую свадьбу для всех близких и родных молодожены обещали устроить сразу после возвращения из Австралии, где сейчас Аня играет воительницу Фуриосу в одноименном фильме.

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