Не боимся «ПСЖ» и «Реал»: дерзкие аутсайдеры Лиги чемпионов

«Маккаби Хайфа» (Израиль)

Израильский клуб пробился в основную сетку Лиги чемпионов, пройдя серьезные испытания в квалификации. Победы в двухматчевых дуэлях над греческим «Олимпиакосом» и кипрским «Аполлоном» дались команде Барака Бахара с трудом, а противостояние в заключительном раунде отбора с «Црвеной Звездой» принесло «Маккаби» путевку в ЛЧ лишь на последней минуте, да и то благодаря автоголу Милана Пивкова. Израильтяне заслужили ту победу в Сербии, продемонстрировав слаженную игру, но рассчитывать хотя бы на 3-е место в группе с «ПСЖ», «Ювентусом» и «Бенфикой» вряд ли приходится.

«Рейнджерс» (Шотландия)

Финалисты прошлого розыгрыша Лиги Европы еще не доросли до главного еврокубка. В заключительном раунде квалификации шотландцы героически переиграли ПСВ в Эйндховене, но в квартете с «Аяксом», «Наполи» и «Ливерпулем» пределом мечтаний для команды Джоанни ванн Бронхорста станет 3-е место, да и то на практике недосягаемо для самой титулованной команды Шотландии.

«Виктория Пльзень» (Чехия)

Героическая победа над азербайджанским «Карабахом» в квалификационном раунде плей-офф дорогого стоит. Да и международного опыта викторианцам не занимать. Однако, учитывая довольно посредственный по лигочемпионским меркам подбор игроков и соперников в лице «Барселоны», «Интера» и «Баварии», команде Михала Билека сложно рассчитывать на любое место в группе, кроме последнего.

«Марсель» (Франция)

Вряд ли марсельцев можно отнести к очевидным аутсайдерам своей группы, но, беря в расчет низкую результативность команды Игора Тудора в национальном первенстве, сложно французам придется во всех встречах группового этапа, пусть жребий и выбрал им в соперники не самых грозных конкурентов. «Тоттенхэм», «Айнтрахт» и «Спортинг» - с такими противниками можно сражаться даже за первое место в группе. Но в главном европейском клубном турнире портовая команда далеко не добивалась успехов.

«Копенгаген» (Дания)

Уверенная, пусть не по счету, но по игре, победа в квалификационном раунде плей-офф над крепким «Трабзонспором» добавила вистов команде Йесса Торупа, но соперничество с такими грандами, как дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Сити» не сулит датскому клубу ничего хорошего. Не назвать подарком и «Севилью», с которой теоретически можно пободаться, но испанцы являются одним из самых уверенных еврокубковых борцов последнего десятилетия, так что в соперничестве с ними шансов у датчан самая малость.