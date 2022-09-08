Развод Варнавы и Молочникова: какие еще звездные пары расстались в этом году

Джонни Ноксвилл и Наоми Нельсон

Знаменитый «чудак» Джонни Ноксвилл решил разойтись со своей женой Наоми Нельсон, с которой прожил 12 лет. Причиной разрыва отношений пара назвала непримиримые разногласия. Развестись супруги решили еще прошлой осенью, но документы на расторжение брака подали лишь сейчас.

Жерар Пике и Шакира

Испанский футболист и певица объявили о своем расставании в июне. Эта пара сожительствовала больше 10 лет, но так и не зарегистрировала брак, хотя у них двое совместных детей. Основной причиной разрыва называются многочисленные измены Пике, который младше Шакиры ровно на 10 лет, однако в сети появилось совместное заявление звезд, в котором выражается сожаление о случившемся и просьба о конфиденциальности во благо детей пары.

Стив и Шери Бертон

Актер сериалов Стив Бертон развелся со своей супругой Шери, с которой они прожили вместе 23 года. У пары трое детей, но четвертая беременность Шери стала тем саамы «непримиримым разногласием», который Стив указал в качестве причины разрыва. Дело в том, что актер уверен, что не является ребенком, которого вынашивает его уже бывшая жена.

Джейсон Момоа и Лиза Бонет

Исполнитель главных ролей в фильмах «Аквамен» и «Конан-варвар» Джейсон Момоа и актриса Лиза Бонет, встречавшиеся с 2005 года, а поженившиеся в 2017 году, решили расстаться в самом начале года. У супружеской пары, которая всячески пыталась сохранить брак, 2 ребенка, но это не стало препятствием для расставания.

Джеймс Хэтфилд и Франческа Томаси

Солист группы Metallica стал инициатором бракоразводного процесса с Франческой Томаси, с которой они вместе прожили 25 лет. У пары трое детей, ради которых они стараются поддерживать приятельские отношения.