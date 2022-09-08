Шон Пенн получил российский бан: кому еще запрещен въезд в РФ и не дают работать

Что такое бан

Запрет на въезд в Россию – ограничительная мера, применяемая исключительно к иностранным гражданам. Фактически запрет на въезд является отметкой в базе МВД или погранслужбы, указывающая на то, что иностранцу не разрешат или могут не разрешить въезд в РФ. Эти меры стали ответом на антироссийские санкции США.

К россиянам подобная мера применяться не может, запретить гражданину Россию въезжать в страну нельзя. В основном подобная мера применяется в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо для обеспечения общественного порядка. Всего на данный момент в черном списке российского МИДа находится чуть больше 1000 граждан США.

Пенн снимет документальный фильм

Пенн посетил Украину сразу после начала СВО на Украине. Находясь в феврале в Киеве Шон заявил, что будет снимать документальную ленту о конфликте. В следующий раз актер прибыл в Украину конце июня, а в самом конце августа Владимир Зеленский вручил Пенну государственную награду за поддержку Украины.

Стиллер тоже с орденом

Попал под бан и еще один голливудский актер – комик Бен Стиллер. Знаменитый Гей Факер из «Знакомства с родителями» встречался в статусе посла доброй воли управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев с президентом Украины и общался с украинскими беженцами в польском городке Жехув. Как и Пенн, Стиллер получил награду от Владимира Зеленского.

Андрей Макаревич

Лидер «Машины времени» получил статус иноагента, но его концертная деятельность в России была прервана еще раньше. Проживающий в Израиле музыкант неоднократно крайне критично отзывался о СВО, за что, по его же признанию, лишился возможности выступать в РФ. Макаревич не собирался прекращать гастрольную деятельность, но концерты, которые он анонсировал, были отменены.

Oxxxymiron

Рэпер Мирон Федоров имеет гражданство Великобритании и вырученные от концертов деньги перечисляет в пользу Украины. Очевидно, что Мирон не скоро получит возможность выступить перед российской публикой.