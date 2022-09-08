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Елизавета Вторая на грани смерти: 5 ярких моментов в правлении британской королевы

Состояние 96-летней королевы Великобритании Елизаветы II ухудшилось, и врачи называют его критическим. Многочисленные родственники, в числе которых не только принц Чарльз, но и опальный принц Гарри со своей супругой Меган Маркл, съезжаются в замок Балморал, где сейчас, и находится занимающая с 25 лет британский трон царская особа. Рассказываем о главных вехах в эпохе правления королевы.
Елизавета Вторая на грани смерти: 5 ярких моментов в правлении британской королевы
08 сентября 2022 19:50
автор: Александр Стрельцов
автор фото: Соцсети королевской семьи

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Примерно 27 000 000 человек – три четверти населения Соединенного Королевства – наблюдали за церемонией коронации Елизаветы Второй, трансляция которой впервые в истории транслировалась по телевидению. Остальные 25 процентов британцев слушали радио-трансляцию. После этого примерно 3 000 00 зрителей пришли чествовать королеву, которая со своей свитой отправилась в Букингемский дворец.

Серебряный юбилей

Свое 25-летие на троне Елизавета Вторая и ее супруг Филипп отметили прокатом в карете от Букингемского дворца до собора Святого Павла. Королева предстала перед публикой в образе, который на долгие годы стал классикой: ярко-розовая одежда и шляпа, украшенная тканевыми бубенчиками.

Не лучшая теща

Свадьба сыны Елизаветы принца Чарльза и Дианы Спенсер в соборе Святого Павла, которую королева явно недолюбливала, собрала в 1981 году аудиторию в 750 000 000 зрителей. Леди Ди обожали во всем мире, а ее бракосочетание с принцем Чарльзом называли свадьбой века. Однако, в 1996 году брачный союз разрушился, а через несколько лет после этого Диана погибла в автомобильной катастрофе. Смерть «Народной принцессы» стала серьезным ударом по королевской семье, а королева была вынуждена выступить с обращением к нации по телевидению.

Золотой юбилей

50-летие на троне Едизаветы II было омрачено смертью ее младшей сестры - принцессы Маргарет, и ее матери, которые умерли в течение месяца. До Елизаветы больше 50 лет на троне находилась лишь легендарная королева Виктория, а сама действующая глава монархии отметила это событие вояжем, в ходе которого посетила в том числе Канаду, Австралию, Новую Зеландию и более 50 округов Великобритании.

Не лучшая теща в квадрате

Свадьба внука Елизаветы Гарри и Меган Маркл изначально не пришлась по душе королеве. Несколько лет спустя молодая супружеская пара отказались от статуса старших членов королевской семьи и покинула Великобританию, перебравшись в США, что вызвало гнев Елизаветы.

источник: «Советский спорт»
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