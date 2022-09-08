Людовик XIV – 72 года

Людовик Дьдонне, известный как и Людовик Великий и Король-солнце, являлся королем Франции с 1643 до самой смерти, которая наступила в 1715 году. Его Франция, ставшая символом абсолютизма, подарила миру таких гениев, как Мольер, Лафонтен, Веикий онде и даже Шарля Перро. Он стал завоевателем, который посадил француза на испанский трон, дал развитие многим институтам, но именно его правление в итоге привело к Французской революции.

Елизавета II – 70 лет

Будем молиться, чтобы правление августейшей особы продлилось как можно дольше, но уже сегодня срок Елизаветы превышает 70 лет. Она наладила отношения с Китаем и старалась подружиться с подвластной, но недружелюбной Ирландией. Она стала иконой мирового стиля, но публично унижала жен сына и внука. Ее обожают во всем мире, как символ, но политических свершений ей так и не удалось добиться.

Рама IХ – 70 лет

К королю Тайланда можно относиться по-разному, но народ его любил. Он даже в преклонном возрасте ездил на таких же дешевых мопедах, как и многие жители страны и понимал их нужды. Он пережил несколько государственных переворотов, как и любой другой монарх имел противников, к которым умел проявить лояльность.

Иоганн II – 70 лет

Принц карликового государства Лихтештейн, которого называли Иоганн Добрый. Именно он стал инициатором издания новой конституции. Он сделал княжество конституционной монархией, и он установил «правильные» отношения с соседями, в первую очередь Австро-Венгрией и завел таможенный союз с Швейцарией. Пришел к правлению в 1958 году, которое закончилось 1929 в год его смерти.

Мухаммад Джива Зайнал Адилин II – 68 лет

19-й султан Кедаха правил Малайзией 68 лет. Возможно, именно благодаря ему, регион обязан вероисповеданием. Вернувшись из поломничества в Индию, признал сюзеренитет Бирмы (ныне - Мьянма). Этот правитель, правивший в 1710-1778 года, вплоть до своей смерти, подписывал союзный договор с британцами.