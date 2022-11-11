World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Настоящий прорыв в фитнес-индустрии

Достойный уровень жизни предполагает и достойные условия для занятий спортом.
Настоящий прорыв в фитнес-индустрии
11 ноября 2022 13:26
автор: Антон Купреченков
автор фото: предоставлено World Class

Так получилось, что автору данной статьи посчастливилось одним из первых побывать в стенах клуба, не просто побывать, но и потренироваться. Будем считать это обзором от человека, который весьма близок к спортивному миру. Поехали…

Новое отделение World Class расположено на Мосфильмовской улице, на территории ЖК Вишневый сад. Место довольно атмосферное, которое притягивает своим спокойствием и размеренностью. На входе встречает учтивый персонал и проводит в раздевалку, а дальше направляемся в тренажерный зал, который впечатляет своим светом, панорамными окнами и количеством суперсовременных тренажеров Technogym. Огромное количество беговых дорожек различной модификации и назначения, все это находится в зоне функционального тренинга. Имеется зона нагружаемых и блочных тренажеров, а рядом Студия Pilates и зал групповых программ.

Источник фото: предоставлено World Class

Отдельно хочется отметить тренерский состав. Разумеется, об их профессиональных навыках мы говорить не будем, там работают только мастера своего дела, но остановимся на человеческих факторах. В процессе тренировки очень приятно пообщаться с тренером на отвлеченные темы, особенно когда, получается, найти взаимные точки соприкосновения. В этом зале получилось. Мы совместили тренировку с интересным диалогом о спорте, а потом я перешел в бассейн.

Источник фото: предоставлено World Class

Тренировочная экскурсия продолжилась. Да и не бассейн это, а полноценный 25-метровый аквакомплекс на 3 дорожки от мирового лидера в строительстве водных сооружений по передовым технологиям. Больше всего впечатлил релаксационный бассейн с гейзерами для гидромассажа. Это действительно надо ощутить на себе, уходить оттуда просто нет желания.

Источник фото: предоставлено World Class

Дальше был банный комплекс. Сначала я зашел в финскую сауну, протестировал соляную комнату, купель и дорожку Кнейпа, потом посетил хамам и попробовал на себе снег. Впечатлений было масса!

Подводя итог, могу сказать, что есть еще один нюанс. В данном клубе можно не только успешно идти к высоким спортивным целям, но и просто потренироваться в своих мыслях. Поверьте, обстановка очень располагает. Подумать о жизни или бизнесе! Решать вам!

Адрес клуба: Мосфильмовская, 1Б (ЖК «Вишневый сад»).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Настоящий прорыв в фитнес-индустрии
Настоящий прорыв в фитнес-индустрии
Достойный уровень жизни предполагает и достойные условия для занятий спортом.
11.11.2022 13:26
автор: Антон Купреченков
Российская разработка, дарящая красоту и молодость
Российская разработка, дарящая красоту и молодость
Сеть брендовых спа-салонов World Class Spa постоянно расширяет ассортимент услуг и предлагает самые передовые и интересные новинки индустрии красоты.
09.11.2022 10:00
Побоище в Ницце и заруба в Валенсии: главные события первого тура Лиги конференций
Побоище в Ницце и заруба в Валенсии: главные события первого тура Лиги конференций
Параллельно с матчами Лиги Европы стартовал и групповой этап третьего по рангу европейского клубного турнира – Лиги конференций. Имена большинства участников этого турнира не столь громкие, как в ЛЧ или ЛЕ, но накал страстей порой зашкаливает. Рассказываем о самых ярких матчах первого тура.
12.09.2022 11:53
Футбол
автор: Александр Стрельцов
Головин побеждает, а Роналду проигрывает: главные события первого тура Лиги Европы
Головин побеждает, а Роналду проигрывает: главные события первого тура Лиги Европы
Вслед за Лигой чемпионов стартовал и групповой этап второго по значимости европейского клубного турнира – Лиги Европы. Результативность в ЛЕ не дотягивает до лигочемпионской, но зато по накалу страстей младший по рангу еврокубок точно не уступает ЛЧ. Рассказываем о самых интересных матчах первого тура группового этапа.
12.09.2022 11:47
Футбол
автор: Александр Стрельцов
Кобзон в бронзе и другие московские памятники
Кобзон в бронзе и другие московские памятники
В Оружейном переулке, недалеко от монумента Калашникову, был торжественно открыт памятник Иосифу Кобзону – знаменитому отечественному певцу, ушедшему из жизни 5 лет назад. Автором проекта стал известный скульптор Александр Руковишников. У монументальной композиции, на которой Иосиф Давыдович изображен с микрофоном в руках, будут не только возлагаться цветы, но и происходить встречи «у Кобзона». Рассказываем о самых известных московских памятниках.
12.09.2022 11:39
Хроника
автор: Александр Стрельцов
Анна Кикина и главные космонавты: кто еще покорял космос
Анна Кикина и главные космонавты: кто еще покорял космос
Женщина-космонавт из Новосибирска, решившая покорить космос, отправилась в США, где сначала Хьюстоне, а затем и во Флориде, должна пройти предстартовую подготовку. Вспоминаем главных отечественных покорителей, золотыми буквами вписавшими свои имена в освоение неизвестности.
12.09.2022 11:36
Хроника
автор: Александр Стрельцов
Ложная смерть Петросяна: кого еще досрочно хоронили таблоиды
Ложная смерть Петросяна: кого еще досрочно хоронили таблоиды
Известие о кончине комика Петросяна взбудоражило общественность, но Евгений Ваганович, пока не собирается прощаться с бренным миром. Юморист стал далеко не первым, которого быстрая на расправу пресса начала отпевать досрочно. Рассказываем о тех, кого еще «похоронили» преждевременно.
12.09.2022 11:30
Хроника
автор: Александр Стрельцов
70 лет Елизаветы II: монархи, которые дольше всех в истории оставалась у власти
70 лет Елизаветы II: монархи, которые дольше всех в истории оставалась у власти
Королева Великобритании Елизавета II, о тревожном состоянии которой сообщают врачи, носит корону уже больше 70 лет, но вовсе не она является главным долгожителем на троне. Рассказываем о царских особах, что находились во главе королевских семей.
08.09.2022 19:50
автор: Александр Стрельцов
Елизавета Вторая на грани смерти: 5 ярких моментов в правлении британской королевы
Елизавета Вторая на грани смерти: 5 ярких моментов в правлении британской королевы
Состояние 96-летней королевы Великобритании Елизаветы II ухудшилось, и врачи называют его критическим. Многочисленные родственники, в числе которых не только принц Чарльз, но и опальный принц Гарри со своей супругой Меган Маркл, съезжаются в замок Балморал, где сейчас, и находится занимающая с 25 лет британский трон царская особа. Рассказываем о главных вехах в эпохе правления королевы.
08.09.2022 19:50
автор: Александр Стрельцов
Подкинь Монеточку: главные должники российского шоу-бизнеса
Подкинь Монеточку: главные должники российского шоу-бизнеса
08.09.2022 18:32
Футбол
автор: Александр Стрельцов
Матрасный Майк обновил рекорд! Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Ферстаппен не победит, и это не фантастика! Расклады на Гран-при Бразилии
11 - 13 ноября на легендарном автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу пройдет 21-й этап сезона «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Хет-трик и сотый гол в НХЛ! Как Свечников стал супергероем (видео)
Три гола Андрея Свечникова позволили «Каролине» одержать убедительную победу над «Эдмонтоном» (7:2) в матче чемпионата НХЛ.
Кто из наших пролезет в настоящую элиту — может, Самсонова? Итоги женского теннисного сезона
В 2022 году сразу несколько россиянок поднялись в верхние этажи теннисной иерархии. Прогресс налицо, но кое-чего не хватает: хоть одной настоящей звезды и успехов на турнирах «Большого шлема».
Сенсация по расписанию. Почему СКА потерпел два поражения на Дальнем Востоке
Второе кряду поражение СКА в чемпионате совпало с развернувшейся в сети дискуссией о перегруженности календаря КХЛ.
«Мичков сильнее Бедарда, а Димидов лучше всех». Тренер молодежной сборной России — о «Лига Ставок Кубке Будущего» и не только
Главный тренер сборной России U20 Владимир Филатов поделился ожиданиями от турнира в Санкт-Петербурге, который пройдет с 13 по 16 ноября с участием молодых российских, белорусских и казахстанских хоккеистов.
«Такие соревнования сейчас — на вес золота». Главный тренер юниорской сборной России — о турнире «Лига Ставок Кубок Будущего»
Главный тренер сборной России U18 Игорь Ефимов рассказал о подготовке к представительному турниру в Санкт-Петербурге, где 13-16 ноября соперниками его подопечных станут молодежные команды России, Белоруссии и Казахстана.
«Фетисов неправильно понял меня, я не сравнивал Ротенберга с Тарасовым». Третьяк — перед турниром «Лига Ставок Кубок Будущего»
Президент ФХР Владислав Третьяк ответил на самые актуальные хоккейные вопросы в преддверии нового турнира «Лига Ставок Кубок Будущего», который пройдет в Санкт-Петербурге 13 - 16 ноября с участием молодежной и юниорской сборных России, а также молодежек Белоруссии и Казахстана.
Пять тысяч штрафа — и победный дубль! Как Капризов выбил первую десяточку в сезоне (видео)
В выездном матче НХЛ с «Анахаймом» два гола Кирилла Капризова принесли «Миннесоте» волевую победу (4:1).
«Пьянство и откаты». Как Разин с Вайсфельдом устроили скандал на ровном месте
Спокойное, даже монотонное течение регулярного чемпионата КХЛ неожиданно разбавили скандальчиком известные в хоккейном мире люди.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика