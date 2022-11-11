Настоящий прорыв в фитнес-индустрии

Так получилось, что автору данной статьи посчастливилось одним из первых побывать в стенах клуба, не просто побывать, но и потренироваться. Будем считать это обзором от человека, который весьма близок к спортивному миру. Поехали…

Новое отделение World Class расположено на Мосфильмовской улице, на территории ЖК Вишневый сад. Место довольно атмосферное, которое притягивает своим спокойствием и размеренностью. На входе встречает учтивый персонал и проводит в раздевалку, а дальше направляемся в тренажерный зал, который впечатляет своим светом, панорамными окнами и количеством суперсовременных тренажеров Technogym. Огромное количество беговых дорожек различной модификации и назначения, все это находится в зоне функционального тренинга. Имеется зона нагружаемых и блочных тренажеров, а рядом Студия Pilates и зал групповых программ.

Источник фото: предоставлено World Class

Отдельно хочется отметить тренерский состав. Разумеется, об их профессиональных навыках мы говорить не будем, там работают только мастера своего дела, но остановимся на человеческих факторах. В процессе тренировки очень приятно пообщаться с тренером на отвлеченные темы, особенно когда, получается, найти взаимные точки соприкосновения. В этом зале получилось. Мы совместили тренировку с интересным диалогом о спорте, а потом я перешел в бассейн.

Источник фото: предоставлено World Class

Тренировочная экскурсия продолжилась. Да и не бассейн это, а полноценный 25-метровый аквакомплекс на 3 дорожки от мирового лидера в строительстве водных сооружений по передовым технологиям. Больше всего впечатлил релаксационный бассейн с гейзерами для гидромассажа. Это действительно надо ощутить на себе, уходить оттуда просто нет желания.

Источник фото: предоставлено World Class

Дальше был банный комплекс. Сначала я зашел в финскую сауну, протестировал соляную комнату, купель и дорожку Кнейпа, потом посетил хамам и попробовал на себе снег. Впечатлений было масса!

Подводя итог, могу сказать, что есть еще один нюанс. В данном клубе можно не только успешно идти к высоким спортивным целям, но и просто потренироваться в своих мыслях. Поверьте, обстановка очень располагает. Подумать о жизни или бизнесе! Решать вам!

Адрес клуба: Мосфильмовская, 1Б (ЖК «Вишневый сад»).