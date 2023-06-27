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В Екатеринбурге презентовали уникальные спортивные объекты к грядущему студенческому фестивалю

В Россию приедут спортсмены из Китая, ЮАР, Турции, Бразилии.
В Екатеринбурге презентовали уникальные спортивные объекты к грядущему студенческому фестивалю
27 июня 2023 20:30
автор: Сергей Иванов
автор фото: «Советский спорт»

В Екатеринбурге с 19 по 31 августа пройдет первый Международный фестиваль университетского спорта, с участием студентов-спортсменов из более 20 стран: Азербайджан, Армения, Афганистан, Беларусь, Бразилия, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Монголия, Пакистан, РФ, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, ЮАР, Турция, Камбоджа, Непал, Шри-Ланка. Соревнования пройдут в 14 дисциплинах: бокс, волейбол, дзюдо, баскетбол 3х3, мини-футбол, бадминтон, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо, художественная гимнастика.

Специально к этому событию в городе были построены новые спортивные объекты: крупнейший в стране Дворец водных видов спорта площадью 62 тысячи квадратных метров, детская Академия тенниса «Гринвич», дворец дзюдо, на котором смогут заниматься одним из самых любимых для региона видов спорта на современных татами. Помимо этого, будут проведены работы по реконструкции одного из самых популярных спортивных объектов Екатеринбурга – Дворца игровых видов спорта.

Особое внимание было уделено и Деревне Фестиваля – месту размещения спортсменов. По окончании фестиваля она станет ядром строящегося кампуса Уральского федерального университета, все новые спортивные и инфраструктурные объекты будут переданы в управление местных представителей спортивной отрасли.

Международный фестиваль университетского спорта пришел на смену ранее запланированной в Екатеринбурге Универсиады. Однако в мае 2022 года FISU приняла решение провести в 2023 году Летнюю Универсиаду в китайском Чэнду, которая ранее неоднократно откладывалась.

источник: «Советский спорт»
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