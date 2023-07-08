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Самая красивая гольфистка планеты променяла клюшку на пилон. У фанатов отвисла челюсть

Пейдж Спиранак даже близко не могла так вдохновить своей игрой, как своими формами.
Самая красивая гольфистка планеты променяла клюшку на пилон. У фанатов отвисла челюсть
08 июля 2023 14:30
автор: Никита Плохих
автор фото: Соцсеть Пейдж Спиранак

Гольф до сих пор остаётся одним из самых популярных видов спорта в мире, пусть в России за ним и не так следят, зато на Западе до сих пор некоторые турниры могут посоревноваться по просмотрам с другими крупнейшими спортивными событиями. В мужском гольфе общепризнанной иконой и самым его известным представителем является Тайгер Вудс, а вот в женском наибольшее внимание к себе притягивала не самая мастеровитая Пейдж Спиранак.

Американка впечатляла миллионы фанатов своими пышными формами. На протяжении всей карьеры болельщики буквально съедали её глазами и закидывали пошлыми комплиментами. Долгое время девушка страдала от такого рода внимания, но со временем научилась пользоваться им. В социальных сетях Спиранак набрала миллионы подписчиков. Фирменной фишкой её постов стала лёгкая сексуальность, которая присутствовала даже в публикациях, посвящённых социальным проблемам.

Соцсеть Пейдж Спиранак

Депрессия и армия хейтеров

Большая часть почитателей Пейдж была просто в восторге от такой трансформации спортсменки, однако традиционное профессиональное сообщество массово осуждало спортсменку за её откровенность. Также покоя не давала новообразованная армия хейтеров, писавших гневные комментарии по поводу отсутствия принципов у гольфистки.

В какой-то момент у девушки начали просто сдавать нервы от всего негатива, что она регулярно получала в свой адрес. Она страдала от депрессии и решила обратиться к психологу, который разработал для неё персональный курс терапии, в рамках которого Спиранак снялась в очень откровенной фотосессии. Как ни странно, но такой подход оказался верным. Гольфистка свыклась с созданным образом и с гордостью приняла статус самой красивой девушки с клюшкой в руках.

Соцсеть Пейдж Спиранак

Самая сексуальная женщина среди живущих

В ближайшие годы Пейдж вовсе перестала выступать на профессиональном уровне, зато регулярно появлялась на обложках модных журналов и почти всегда в минимальном количестве одежды. Журнал MAXIM даже признал Спиранак «самой сексуальной женщиной из ныне живущих».

Однако хейтеры гольфистки никуда не ушли, а лишь с каждым разом становились всё активнее и активнее. Спиранак уже более спокойно относилась ко всем выпадам в её сторону и мощно отвечала всем завистникам. Бывшая спортсменка выпустила целый ролик, в котором объявила об окончательной смене профессии.

Соцсеть Пейдж Спиранак

Из спорта в стриптиз

В видео красавица со слезами на глазах рассказала, как она выгорала во время своей спортивной карьеры. Теперь она прислушалась ко всем «добрым» советам в социальных сетях и начала карьеру стриптизёрши, а свой персональный шест она сделала из клюшек для гольфа.

Пейдж заявила, что теперь будет выступать под псевдонимом Сэнди Маундс, и попыталась показать своё мастерство, но всё завершилось неудачей. Под неодобрительный гул зрителей она покинула сцену.

Соцсеть Пейдж Спиранак

В итоге всё это оказалось шуткой и стёбом над собой. Естественно, в стриптиз Спиранак не уходила, однако она знатно поиздевалась над своими хейтерами. Сейчас счастливая и принявшая себя бывшая гольфистка продолжает путь фотомодели и полностью довольна своей новой жизнью.

источник: «Советский спорт»
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