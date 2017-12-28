31 декабря в Лас-Вегасе состоится итоговый турнир промоутерской компании UFC, в рамках которого выступит российский боец легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов. Его соперником станет бразилец Эдсон Барбоза. Этот поединок во всех смыслах станет ключевым для Хабиба. Если он проиграет, то о чемпионском поясе можно будет забыть года на два. Если одержит победу — то сделает последний шаг для боя с Тони Фергюсоном. Все, или ничего. Однако, поединок Нурмагомедов — Барбоза — не единственное интересное противостояние турнира UFC 219. «Советский спорт» составил гид по бойцовскому шоу.

ФАЙТКАРД ТУРНИРА

Предварительные поединки

Бои начнутся ночью 31 декабря и начнутся 03:00 по московскому времени. Отметим, что первыми в октагон выйдут итальянец Марвин Веттори и россиянин Омари Ахмедов. Для нашего спортсмена это будет второй бой в 2017 году. В мае он раздельным решением судей победил Абдул-Разака Алхассана. Его соперник, Марвин Веттори в июне единогласным решением одержал победу над Витором Мирандой.

Марвин Веттори - Омари Ахмедов

Марк Делароса - Тим Эллиот

Луис Смолка - Матеус Николау

Рик Гленн - Майлс Джур

Дэн Хукер - Марк Диакисе

Халил Раунтри - Михал Олексиечук

Основные бои

Поединки начнутся в 06:00 по московскому времени. Если вы хотите попасть только на бой Хабиба Нурмагомедова, то вам придется постараться. Ориентировочно схватка состоится в промежуток с 07:00 до 08:00 (мск). Однако, еще неизвестно, выступит ли в рамках шоу Джимми Ривера, который за несколько дней до начала турнира остался без соперника.

В главном бою UFC 219 бразильянка Кристин Жустино будет защищать пояс чемпионки в полулегком весе против американки Холли Холм.

Карлос Кондит - Нил Мэгн

Синтия Кальвилло - Карла Эспарза

Джимми Ривера – соперник неизвестен (UFC ищет замену Джону Линекеру, который выбыл из карда)

Хабиб Нурмагомедов - Эдсон Барбоза

Кристин Жустино - Холли Холм (титульный поединок в полулегком весе)

Где смотреть UFC 219 (прямая трансляция)

Главные поединки покажет телеканал «Матч ТВ», начиная с 06:00 по московскому времени 31 декабря. Если вы хотите смотреть трансляцию с американскими комментаторами, то предварительные схватки можно увидеть на канале FightPass. А вот, чтобы смотреть главные поединки, придется раскошелиться — заплатить почти 1500 рублей.