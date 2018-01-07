«Советский спорт» подвел итоги в российских ММА по итогам 2017 года в девяти номинациях, а также составил сборную бойцов нашей страны в различных весовых категориях.

Лучший промоушен

ACB (Absolute Championship Berkut)

Лига ACB продолжает уверенно развиваться. По итогам 2017 года промоушен стал российским лидером по количеству проведенных турниров. За год их накопилось 27. По этому показателю ACB находится даже выше американской организации Bellator. Промоушен из Чечни проводит ивенты не только в России, но и в других странах, таких как Великобритания, США, Польша и Германия.

Количество турниров в 2017 году: 27

География турниров: Вена (Австрия), Ирвайн (США), Ольштын (Польша), Душанбе (Таджикистан), Манчестер (Великобритания), Хасавюрт (Россия), Москва (Россия), Минск (Белоруссия), Грозный (Россия), Санкт-Петербург (Россия), Ростов-на-Дону (Россия), Шеффилд (Великобритания), Кемер (Турция), Гданьск (Польша), Алма-Аты (Казахстан), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Квебек (Канада), Штутгарт (Германия), Квинсленд (Австралия).

Наиболее значимые поединки в 2017 году

1) Мамед Халидов — Люк Барнатт

2) Петр Ян — Магомед Магомедов 2

3) Эдуард Вартанян — Александр Сарнавский

4) Вячеслав Василевский — Ибрагим Чужигаев

5) Марат Балаев — Адлан Батаев

6) Бартаз Агнаев — Тиаго Силва

7) Мухамед Берхамов — Бретт Купер

8) Мухумат Вахаев — Денис Гольцов

9) Юсуф Раисов — Луис Паломино

10) Петр Ян — Матеус Маттос

11) Эдуард Вартанян — Андрей Кошкин

12) Абдул-Азиз Абдулвахабов — Эдуард Вартанян

13) Альберт Дураев — Вячеслав Василевский

14) Юсуф Раисов — Александр Педусон

Лучший руководитель

Вадим Финкельштейн (М-1 Global)

Вадим Финкельштейн — глава промоушена М-1. Сейчас у организации есть явные финансовые проблемы. В промоушене мало звезд, да и количество турниров за год не растет — всего 12 в 2017-м. Однако, Финкельштейн проявляет лидерские качества, благодаря которым промоушен является конкурентноспособным. Уже через месяц в Санкт-Петербурге пройдет турнир на «Арене М-1». Новоселье собираются отметить с размахом.

Нокаут года

Майрбек Тайсумов

Майрбек провел в 2017 году один поединок против бразильца Фелипе Силвы и нокаутировал его в первом раунде за 84 секунды. Нокаут получился таким брутальным, что даже президент UFC Дана Уайт это отметил.

Сабмишен года

Алексей Олейник

40-летний Алексей продолжает удивлять весь мир ММА. Мало того, что за свою карьеру он провел уже 67 бой, так он еще и молодым фору дает спокойно. В январе на турнире UFC Fight Night 103 он победил чеха Виктора Пешту необычным удушающим приемом «Иезекиль», которым в UFC ранее никто не побеждал. За эту победу Олейник получил бонус в размере 50 тысяч долларов.

Прорыв года

Анатолий Малыхин

Анатолий стал первым бойцом не с Кавказа, который стал чемпионом России и мира по ММА. В конце 2017 года он также провел поединок среди профессионалов и уверенно одержал победу. В 2018 году Анатолий покажет себя еще больше. Он станет звездой российских ММА — в этом мы уверены.

Бой года

Петр Ян — Магомед Магомедов 2

Петр Ян и Магомед Магомедов вновь закатили супербой. По итогам 2016 года их первый поединок был признан многими изданиями лучшим. И вот снова. Реванш получился забойным. Петр Ян победил и отобрал у Магомеда чемпионский пояс ACB. Все шло к тому, чтобы состоялся третий поединок, но Петр подписал контракт с UFC. В 2018 году должен состояться его дебют.

Лучшая девушка-боец

Марина Мохнаткина

Марина Мохнаткина неожиданно ворвалась в мир ММА и стала в нем узнаваемой. За ней следит лучший промоушен мира UFC, но пока россиянка не собирается покидать Fight Nights. В 2017 году она одержала две уверенные победы. И это только начало ее пути в смешанных единоборствах.

Лучший молодой боец

Юсуф Раисов

22-летний парень из Грозного Юсуф Раисов за своими плечами уже имеет 13 поединков в профессиональных ММА. Он еще молод и амбициозен. В декабре, победив Александра Педусона, он стал «временным» чемпионом лиги ACB. В 2018 году его ждет поединок с полноценным чемпионом Маратом Балаевым. Совершенно точно можно говорить о том, что Юсуф с каждым поединком будет становиться только сильнее. Если он окажется в UFC, то сможет многого там достичь.

Лучший российский боец ММА

3 место: Александр Шлеменко

Год для Александра выдался непростым. Сначала он в России побеждал американцем Пола Брэдли и Брэндона Хэлси, а затем в США провел поединок против представителя Голландии Гегарда Мусаси. Судьи отдали победу Гегарду единогласным решением, но многие фанаты и эксперты с этим категорически несогласны. Есть мнение, что Мусаси ведут к чемпионскому поясу. И тут ничего не поделаешь. Александру осталось провести в Bellator один поединок. Он уже задумывается о том, чтобы перейти в UFC.

2 место: Эдуард Вартанян

Эдуард провел потрясающий год. Его путь в 2017 году был похож на путь Шлеменко. Сначала были победы, а потом довольно спорное решение судей в поединке против чемпиона ACB Абдул-Азиза Абдулвахабова. Вартанян был точно не слабее его, но руку в итоге ему не подняли. Но Эдуард не расстраивается и готов сразиться с чемпионом еще один раз, чтобы поставить все точки над I.





1 место: Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов провел в 2017 году два поединка. 31 декабря он размазал топового ударника Эдсона Барбозу, не оставив ему никаких шансов. Но главный поединок Хабиб выиграл до этого у себя самого. Весогонка — главная проблема российского легковеса. Хабиб очень много гоняет. В реальной жизни он весит 90 кг, а на весах нужно уложиться в 70! 20 кг согнать — это фантастика! Но Нурмагомедов это сделал, победив себя, а потом и соперника в «клетке». Многие ругают Нурмагомедова за то, что он насилует свой организм. Есть вариант перейти в более тяжелую весовую категорию — до 77 кг. Будет легче гонять. Но если Хабиб сделает это сейчас, то упустит шанс стать чемпионом в легком весе. Он так долго шел к этому и продолжает идти. Отступать нельзя. За волю к победе, за отличный поединок против Барбозы, за преодоление себя… Нурмагомедов награждается первым местом. Он лучший российский боец смешанного стиля по итогам 2017 года!

Сборная России по ММА по весовым категориям

Мужчины

Наилегчайшая: Тагир Уланбеков (Али Багаутинов)

Легчайшая: Петр Ян (Абдул-Рахман Дудаев)

Полулегкая: Забит Магомедшарипов (Юсуф Раисов)

Легкая: Хабиб Нурмагомедов (Эдуард Вартанян)

Полусредняя: Алексей Кунченко (Абубакар Вагаев)

Средняя: Александр Шлеменко (Альберт Дураев)

Полутяжелая: Рашид Юсупов (Иван Штырков)

Тяжелая: Александр Волков (Виталий Минаков)

Женщины

Минимальная: Александра Албу

Наилегчайшая: Анастасия Янькова

Легчайшая: Марина Мохнаткина (Яна Куницкая)