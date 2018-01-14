Американец Тони Фергюсон подписал контракт на следующий поединок, но его соперника пока неизвестен. Хабиб Нурмагомедов получил подарок от легендарного боксера. Алексей Олейник попал в рейтинг лучших сабмишенов UFC по итогам 2017 года. Это и многое другое — в традиционной еженедельной рубрике «Неделя в ММА».

НОВОСТЬ НЕДЕЛИ

На днях появилась информация о том, что американская промоутерская компания UFC запланировала в 2018 году провести первый турнир в России. Как пишут различные источники, UFC забронировал СК «Олимпийский» в Москве на 14-15 сентября (пятница-суббота). Как стало известно «Советскому спорту», это правда. В «Олимпийском» эту информацию подтвердили.

«Скорее всего, этот турнир будет организован под Хабиба. Сначала он сразится в апреле с Фергюсоном, а потом нам выделят дату на бой с Макгрегором. Хотя не исключаю, что заставят подождать Фергюсона до сентября, а апрельского боя вообще не будет», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова RT.

ACB ПРОВЕЛ ПЕРВЫЙ ТУРНИР В 2018 ГОДУ

13 января в Грозном прошел турнир по смешанным единоборствам ACB 78. В главном поединке бойцовского шоу россиянин Юсуп Омаров нокаутировал бразильца Рандера Жунио за 16 секунд. Результаты турнира можно узнать ЗДЕСЬ!

ТОНИ ЗАЩИЩАЕТ

«Временный» чемпион UFC в легком весе американец Тони Фергюсон дал всем понять, что он не такой, как Конор Макгрегор и готов защищать свой титул. На днях он подписал контракт на следующий поединок. Однако, имя соперника пока неизвестно. А может быть, известно, но UFC держит интригу. Станет ли им россиянин Хабиб Нурмагомедов? Все может быть. Тем более, Хабиб заверил своих фанатов, что в скором времени стоит ждать больших новостей.

УИТТАКЕР — ВНЕ ИГРЫ

Чемпион UFC в средней категории Роберт Уиттаккер не сразится с Люком Рокхолдом, сославшись на травму, характер которой не раскрывается. Теперь с Рокхолдом предстоит столкнуться бывшему оппоненту чемпиона кубинцу Йоэлю Ромеро. Чтобы не снижать зрительского накала, UFC решили вновь ввести и разыграть между хедлайнерами «временный» пояс. Напомним, UFC 221 пройдет 11 февраля на «Перт арене» в Перте (Австралия).

ВЫЗОВ НЕДЕЛИ

Боец UFC Пауло Коста собирается провести поединок против Фэллона Фокса – трансгендерного бойца смешанного стиля.

"Фэллон Фокс родился мужчиной, он мужчина, хоть и называет себя транссексуалом. Это абсурдная трусость, не только с его стороны, но и со стороны промоушенов, которые приняли эту абсурдность. Он просто уничтожил девушек, с которыми дрался. Он изрубил их, они поставили их жизни и здоровье под угрозу. Я не хочу вмешиваться в его выбор быть транссексуалом или нет, быть гомосексуалом или нет. Случилось то, что этот мужчина дерется против девушек, против женщин, словно, он тоже женщина. Это абсурд и такое нельзя принимать", – заявил Коста.

Фокс провел 6 боев в ММА, проиграв Эшли Эвансу-Смиту. Свой крайний поединок спортсмен провел в 2014-м году. Фокс был внесен в Национальный Спортивный Зал Славы Геев и Лесбиянок.

ПОДАРОК НЕДЕЛИ

Хабиб Нурмагомедов получил подарок от бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелой весовой категории Майка Тайсона.

«Спасибо моему брату Майку Тайсону за то, что прислал мне эти замечательные вещи», – написал Нурмагомедов под фотографией с фирменной одеждой от Тайсона.

Отметим, что в марте прошлого года Нурмагомедов и Тайсон уже обменивались подарками. Американец подарил российскому бойцу перчатку со своим автографом, тогда как Нурмагомедов вручил легендарному боксеру папаху.

КОТ В ЧЕМ ПРОВИНИЛСЯ?

Боец UFC Джессика-Роуз Кларк лишилась домашнего питомца. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Twitter.

"Вегас. В мой дом пробрались воры. Они ударили моего кота и сломали ему ребра, его пришлось усыпить. Украли телевизоры, гитары, DVD, видео-игры, одежду. Это было как минимум три человека. Одна женщина с косичкой со светло-рыжими волосами и двое мужчин. У них был один белый седан и возможно серый грузовик. Полиция уже начала расследование. Общая стоимость украденного превышает 30 тысяч долларов, скончался любимый питомец. Вещи не имеют значения, я просто хочу увидеть как их накажут за то, что они сделали с бедным Дуайтом", – сообщила Кларк.

ОЛЕЙНИК, ШЕВЧЕНКО И МАГОМЕДШАРИПОВ — В ТОП-10

UFC на официальном сайте опубликовал рейтинг топ-10 сабмишенов за 2017 год. Болевые и удушающие Алексей Олейника, Валентины Шевченко и Забита Магомедшарипова вошли в рейтинг ТОП-10 сабмишенов UFC в 2017 году.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Деметриус Джонсон – Рэй Борг;

2. Алексей Олейник – Виктор Пешта;

3. Брэтт Джонс – Джо Сото;

4. Брайан Ортега – Каб Свонсон;

5. Валентина Шевченко – Джулианна Пенья;

6. Юрий Алькантара – Люк Сандерс;

7. Овинс Сент-Прю – Юшин Оками;

8. Деметриус Джонсон – Уилсон Реис;

9. Жорж Сен-Пьер – Майкл Биспинг;

10. Забит Магомедшарипов – Шеймон Мораеш.

АНОНСЫ ПОЕДИНКОВ

Ирландский боец смешанного стиля российского происхождения Артем Лобов свой следующий поединок в американском промоушене UFC может провести против представителя США Алекса Касереса. Схватка может состояться 17 марта на турнире UFC Fight Night 127, который пройдет в Лондоне. Отметим, что несколько дней назад появилась информация, что команда Лобова отклонила предложение о том, чтобы Артем подрался с россиянином Забитом Магомедшариповым. Лобов за свою карьеру в ММА одержал 13 побед, потерпел 14 поражений и один поединок свел вничью. Касерес имеет в своем активе 13 побед и 11 поражений.

свой следующий поединок в американском промоушене UFC может провести против представителя США Алекса Касереса. Схватка может состояться 17 марта на турнире UFC Fight Night 127, который пройдет в Лондоне. Отметим, что несколько дней назад появилась информация, что команда Лобова отклонила предложение о том, чтобы Артем подрался с россиянином Забитом Магомедшариповым. Лобов за свою карьеру в ММА одержал 13 побед, потерпел 14 поражений и один поединок свел вничью. Касерес имеет в своем активе 13 побед и 11 поражений. 9 февраля в Санкт-Петербурге на M-1 Арене чемпион трех южноамериканских MMA-организаций Жадисон Димитри Сильва Да Коста (Бразилия, 23-8) по прозвищу «Титан», в рамках международного турнира M-1 Challenge 87 встретится с одним из лучших российских бойцов полулегкого веса Тимуром Нагибиным (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец, 13-3).

(Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец, 13-3). Два непобежденных и очень молодых российских проспекта легчайшего веса Сергей Клюев (Сочи Star, 5-0) и Александр Осетров (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец, 3-0) сразятся друг с другом на турнире M-1 Challenge 88, который пройдет 22 февраля в Москве.