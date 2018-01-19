Швейцарский боец смешанного стиля Волкан Оздемир накануне титульного боя в полутяжелом весе против чемпиона UFC американца Даниэля Кормье дал интервью журналисту Ариэлю Хельвани.

- Каковы твои ощущения перед титульным боем?

- Полностью сосредоточен на бое. Это титульный поединок, мне приходится давать больше интервью. Мне уделяют много внимания. Я должен победить.

- Даниэль Кормье постоянно шутит по поводу тебя.

- Сейчас он может шутить, но во время боя он будет максимально серьезным.

- Чувствуешь ли ты, что он тебя уважает?

- Кормье свой последний бой проиграл Джону Джонсу. Теперь ему нужна победа, чтобы вернуть популярность, реабилитироваться перед болельщиками. При этом он относится ко мне без должного уважения. Не понимаю его логику. Если он победит, получается, что это ничего не добавит к его наследию. На его плечах висит столько давления… Но в эту субботу придет мое время, я буду победителем.

- Как ты считаешь, будет ли Кормье после нокаута от Джонса менее уверенным в себе в бою против тебя?

- Я ожидаю того, что со мной будет драться наилучшая версия Даниэля Кормье. Не думаю, что на нем как-то скажется то поражение. Он настоящий боец и многие годы выступает на высоком уровне. Он голоден до побед до сих пор.

- Общался ли ты перед боем с Энтони Джонсоном? Помогал ли он тебе?

- Сейчас он занят тяжелой атлетикой и бодибилдингом. Может быть, он наберет мышечную массу и захочет вернуться в ММА.

- Многие обращают внимание на то, что ты тренируешься вместе с Люком Рокхольдом. Спрашивал ли ты его о слабых местах Кормье?

- Нет, такого не было. Мы ведь профессионалы. Не хочу, чтобы за мной пошла дурная слава. Эти вопросы мне бы и не помогли.

- Джон Джонс прошел проверку на детекторе лжи. Можно ли ему верить?

- Не знаю. Дождемся суда. Этот тест ничего не решает. Хочу, чтобы он вернулся в октагон как можно быстрее. Ему грозит четырехлетнее отстранение. Это очень серьезно. ММА — это его основной источник дохода.

- Ранее ты говорил, что нокаутируешь Кормье за одну минуту. Не передумал?

- Это будет быстрый бой.

- Думаешь, он продлится всего минуту?

- Это будет явно в первом раунде. Найду свой ритм, а затем взорвусь.