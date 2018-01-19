Чемпион UFC в полутяжелом весе американец Даниэль Кормье перед боем с швейцарцем Волканом Оздемиром заявил, что в этот раз проблем с весогонкой у него не было.

- Что ты сказал сопернику на дуэли взглядов?

- Спросил его, в курсе ли он, что попал? Видно, что ему приятно находиться в центре внимания. 21 января все закончится и игр больше не будет. Он поймет, что я — другой уровень.

- Увидел ли ты в нем страх?

- Никогда не пытался обнаружить что-то подобное в своих соперниках. Мне приходится смотреть всем им в глаза перед поединком. Таковы правила. Если бы их не было, я не делал бы этого. Заметил, что он серьезно отнесся к выбору своей обуви. Я один раз посмеялся над ним по поводу этого. Спросил Оздемира, не забыл ли он свои каблуки? А он ответил как ребенок: «Я все равно выше тебя». Что это за ответ? Он мог бы придумать что-нибудь лучше. Ему нравится, что он выше меня. Но все мои соперники были выше.

- Как проходит процедура весогонки? Сколько осталось скинуть килограмм?

- Осталось скинуть чуть более четырех килограмм.

- Это одна из твоих самых легких весогонок?

- Чувствую в себе большое количество энергии и меня это пугает.