30 марта в Санкт-Петербурге на «М-1 Арене» состоится турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 90. В главном поединке бойцовского шоу россиянин Алексей Кунченко сразится с представителем Украины Александром Бутенко.

«Советский спорт» дает прогноз на это противостояние.

- Ровно год назад Александр Бутенко потерпел свое последнее поражение, проиграв Абукару Яндиеву и уступив ему пояс чемпиона M-1 Challenge в легком весе. После этого поединка Александр принял решение перейти в полусредний вес, чтобы не изматывать свой организм экстремальной сгонкой веса. Это решение оказалось правильным и Бутенко из четырех поединков уверенно выиграл три и лишь один завершился вничью. Теперь же ему предоставляется шанс вновь побороться за заветный пояс, но уже в новой весовой категории.

Алексей Кунченко почти пять лет выступает на профессиональной арене смешанных единоборств. 17 боев – 17 побед, три успешных защиты пояса чемпиона M-1 Challenge – так выступает один из лучших российских бойцов полусреднего веса на сегодняшний момент. В последнем бою он всего за две с половиной минуты отправил в нокаут Сергея Романова и сейчас готовится продолжить свой победный стрик и в следующем поединке.

Опытнейший боец, с 60-ю профессиональными боями за плечами готовится посягнуть на бессменное царствование нынешнего доминирующего чемпиона. Соперники более чем достойны друг друга и этот бой предвещает болельщикам немало интересного.

Прогноз «Советского спорта»: победа Алексея Кунченко единогласным решением судей.

M-1 Challenge 90

Дата: 30 марта

Место: Санкт-Петербург, Россия

Алексей Кунченко (Россия, 17-0) — Александр Бутенко (Украина, 45-12-3)