В воскресенье рано утром в Бруклине пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 223. «Советский спорт» дает свои прогнозы на два титульных поединка, а также на выступление россиянина Забита Магомедшарипова.

UFC 223

Бруклин, США

Дата: 8 апреля



Эл Яквинта (США, 13-3 поражения) — Хабиб Нурмагомедов (Россия, 25-0)

Бой за вакантный пояс чемпиона в легком весе

- Фаворитом противостояния является россиянин. Он занимает второе место в рейтинге легковесов UFC, в том время, как Яквинта — лишь 11-е. Но не стоит недооценивать этого парня. Эл на данный момент имеет серию из пяти побед кряду, четыре из которых завершились нокаутами. Этот парень хорош в стойке, но в борьбе намного слабее Хабиба. Яквинта побеждал таких крепких бойцов, как Кевин Ли, Рос Пирсон и Хорхе Масвидаль. Бой против Нурмагомедова будет титульным, и это совершенно точно прибавит мотивации американскому спортсмену. Когда еще было такое, что 11-й номер рейтинга дерется в главном событии в Нью-Йорке, да еще и претендует на пояс чемпиона? Просто сказочное стечение обстоятельств.

Прогноз «Советского спорта»: победа Нурмагомедова техническим нокаутом или сабмишеном.





Роуз Намаюнас (США, 7-3) — Джоанна Еджейчик (Польша, 14-1)

Бой за титул чемпионки в наилегчайшем весе. Первая защита Намаюнас. Бой-реванш



- Джоанна считалась непобедимой. Лучшей девушкой в ММА. Но в ноябре нынешнего года встретилась в октагоне с Роуз Намаюнас и потерпела сенсационное поражение техническим нокаутом уже в первом раунде. Первое поражение в карьере. Полячка явно недооценила свою соперницу и поплатилась за это. Реванш должен пройти совершенно по другому сценарию. Несмотря на то, что Еджейчик уже не чемпионка, она все равно считается явной фавориткой во втором поединке. Бой станет со-главным событием турнира UFC 223.

Прогноз «Советского спорта»: Победа Еджейчик нокаутом.





Забит Магомедшарипов (Россия, 14-1) — Кайл Бочняк (США, 8-2)

Рейтинговый поединок в полулегком весе

- По итогам 2017 года Магомедшарипов был признан лучшим новичком UFC. Экс-чемпион лиги ACB в полулегком весе провел в сильнейшей лиге мира два поединка и никто не ожидал от него таких прекрасных результатов. В сентября он сабмишеном одолел Майка Сантьяго, а в ноябре не оставил шансов Шимону Мораешу. В обоих поединках Забит продемонстрировал потрясающую борьбу и сумасшедшую работу в стойке. Парень выполнял такие трюки, что по коже бежали мурашки. Удары с разворота, бэкфисты, различные вертушки. В общем, Магомедшарипов не просто так на данный момент является одним из самых зрелищных бойцов промоушена.



На турнире UFC 223 его соперником станет американец Кайл Бочняк, который провел в организации четыре поединка, в двух выиграл. Шансы Забита на победу очень хорошие. Все идет к тому, что он одержит третью победу в UFC и станет тем парнем, с которым никто не хочет встречаться в октагоне. Хотя почему станет… Уже стал!

Прогноз «Советского спорта»: победа Магомедшарипова сабмишеном.