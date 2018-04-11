Спортсмен подписал контракт с молодой промоутерской организацией RCC (Russian Cagefighting Championship). Однако, это не означает, что Емельяненко (26 побед – 7 поражений) покинет лигу WFCA, в которой провел последние три победных поединка. По его словам, он будет выступать одновременно в двух промоушенах.

– Я заключил контракт с лигой RCC на четыре боя. Заранее знаю, что все соперники у меня будут очень интересные. Каждый последующий будет лучше предыдущего. Все бойцы будут хорошие, известные, именитые. Я в отличной в форме – я готов драться, биться. Потихоньку буду развивать смешанные единоборства у нас в России. Буду выступать в лиге WFCA и в новой организации RCC.

Свой следующий поединок Александр проведет 5 мая против бразильца Габриэля Гонзаги (17 побед – 11 поражений), который известен фанатам ММА по выступлениям в UFC. Гонзага провел 22 поединка в сильнейшей лиге мира и долгое время считался топовым бойцом. Сейчас у 38-летнего бразильца не все хорошо складывается в карьере. В последних пяти поединках он одержал лишь одну победу – над россиянином Константином Ерохиным в рамках турнира UFC – The Ultimate Fighter 22 Finale. После поражения от Деррика Льюиса Гонзага был уволен из промоушена.

Александр Емельяненко подписал контракт с RCC на четыре поединка. В лиге WFCA по контракту он должен подраться еще два раза.

– 5 мая моим оппонентом будет бразилец Габриэль Гонзага. В очередной раз повторюсь, то, что я так быстро побеждаю своих соперников – это не значит, что оппоненты слабого уровня или плохой подготовки. Это значит, что я лучше. Хочу их бить и побеждать. У нас тяжелый вес и здесь может быть все, что угодно. Каждый удар может быть последним, решающим. Гонзага – очень хороший опытный боец. Он дрался с опытными спортсменами. Мне он очень импонирует как спортсмен. Мне будет приятно расти в своей спортивной бойцовской карьере, выступая против таких серьезных, опытных бойцов. Мне без разницы кого побеждать. Готов драться практически каждую неделю. Можете одно соперника выводить, другого заводить. Во время боя постоянно случаются какие-то микротравмы. Мне приходится постоянно залечивать руки. Я их разбиваю об оппонентов, настолько сильные и качественные удары, что не выдерживают суставы. Я живу в спортзале. Нахожусь в отличной форме. Могу выступать постоянно.

Многие эксперты и фанаты ММА критикуют Емельяненко за то, что во время своих поединков он не использует методы из боевого самбо.

– Стараюсь бой закончить максимально досрочно. Как и любой другой боец, не собираюсь затягивать поединок на последние раунды, чтобы что-то показать. То, что не показываю какие-то моменты борьбы, это не значит, что не уделяю этому внимание. Я просто не знаю, что показать. Если мы будем бороться – это будет неинтересно людям. Я постоянно работаю, мне очень нравится грэпплинг. Мне нравятся тренеры клуба «Ахмат», которые постоянно приезжают и проводят тренировку. Помогают нам развивать слабые, отстающие стороны.