Российский боец Федор Емельяненко победил американца Фрэнка Мира в главном поединке турнира Bellator 198 и прошел в полуфинал Гран-при промоушена в тяжелом весе.

СУМАСШЕДШАЯ ПОДДЕРЖКА В США

Фрэнк Мир всячески пытался подогреть интерес к поединку различными высказываниями и призывал делать это и Федора Емельяненко. Но все мы знаем, что Последний император не любит говорить, он любит делать. Мир обвинил Федора в том, что он никому не интересен, не собирает аншлаги и не общается с журналистами.

Фаворитом поединка был американец. Мало кто верил в российского спорстмена, особенно после его фиаско в поединке против Мэтта Митриона. Но у Федора были свои козыри в виде скорости. Фрэнк — мощнее, но медлительнее. Шансы у Емельяненко были.

Назло словам Фрэнка Мира зрители на арене больше поддерживали именно Федора. При выходе российского бойца к «клетке» мурашки по коже бежали — зал ревел и был в восторге от нашего спортсмена. Удивительно, не правда ли?

НОСТАЛЬГИЯ

Сам бой начался не очень хорошо для россиянина. На 15-й секунде Федор пропустил удар в голову и рухнул на настил. Казалось, что повторяется история с поединком против Митриона. Мир побежал добивать, но Федор вовремя вошел в клинч. Емельяненко не был в нокдауне, он просто рухнул от безумной силы удара. Это может доказать тот факт, что уже буквально через две секунды Последний император провел бросок через бедро, как в лучшие свои времена. Эх, ностальгия. Мир, хоть и борец, но пролетел через Федора так, что ему мало не показалось. Американцу удалось довольно быстро подняться, но было видно, что он ошеломлен. Затем Мир пропустил еще несколько ударов от Федора коленом по корпусу.

Фрэнк пошел в размен и поплатился за это. Емельяненко контратаковал и в ответном ударе — Мир упал на настил, где Федор мощно добил его. Со стартового гонга прошло всего 48 секунд.

«Чувствую большую радость. Слава богу, мы победили. Получил ли я повреждения? Надо посмотреть. Кажется, нет. Лицо? Ну да, разбили немного», – сказал Федор сразу после боя.

Федор показал всем, что его еще рано списывать со счетов. Однако, проблема защиты от ударов, по-прежнему, актуальна. Нужно над этим работать, чтобы в будущем не допускать таких ошибок, как в начале боя с Миром.

ДАЛЬШЕ ЧТО?

Федор Емельяненко в полуфинале встретится с еще одним американцем Чело Сонненом. Дата пока неизвестна. Но точно можно сказать, что россиянин будет фаворитом поединка.

Таким образом, остался неизвестен последний полуфиналист Гран-при. В мае Райан Бэйдер и Мохамед Лаваль оспорят право на бой против Мэтта Митриона.