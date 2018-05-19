24 мая в Санкт-Петербурге российская звезда ММА Сергей Харитонов выйдет в рейдж против Череповецкого Гиганта Антона Вязигина. Бой станет главным событием турнира М-1 Challenge 92, который пройдет в рамках официальной программы Петербургского международного экономического форума. В интервью Харитонов рассказал, что гостей экономического форума ожидает на "М-1 Арене" настоящая зрелищная рубка, к которой он морально подготовился в горном уединении.



- Расскажите про подготовку к бою 24 мая, кто входит в вашу команду?

- В этот раз готовлюсь на высоте 3000 метров над уровнем моря в Приэльбрусье. Специально ушел в горы от суеты, чтобы побыть наедине с природой и сконцентрироваться на функциональной подготовке. Кислородное голодание само по себе полезно для организма. Задача - продышаться и восстановить силы горным воздухом. Тренировочный лагерь проходит отлично. В моей помогают готовиться спарринг-партнеры Азамат Мурзаканов и Денис Гончаренок. Также еще много хороших ребят с нами тренируются.



- Изучали бои соперника, у которого много побед одержано нокаутами, готовы идти с Череповецкий Гигантом в рубку?

- Соперник молодой, перспективный, мотивированный и бьющий. Буду действовать по обстоятельствам и готовлюсь к любому развитию событий. Попаду в партер, значит буду бороться. Если Вязигин пойдет в размен, то значит буду рубиться. Последнее будет идеальным для меня. Есть несколько тактических планов, все зависит от того, как будет складываться бой.



- В бою с Бельтраном было видно, что к концу каждого раунда вы уставали и начинали пропускать удары. Над чем сейчас сделали акценты в технике?

- Да, огрехи в обороне были. Поэтому сейчас серьезно готовлюсь. Как всегда работаем над всем, тренируемся в комплексе по «ударке» и боремся, что-то одно не выделю.



- 24 мая деретесь в главном бою M-1 Challenge 92, который пройдет в рамках программы экономического форума. На вас придут смотреть самые влиятельные люди страны. Какое-то особое волнение испытываете?

- Я одинаково психологически готов выходить на бой при любой публике. Но в этот раз мне будет очень приятно выступить в Санкт-Петербурге, ведь у меня много друзей, которые приходят поддерживать.





- С кем в перспективе хотели бы встретиться в Bellator?

- В перспективе есть вариант подраться в Bellator с Фрэнком Миром, который сейчас потерпел поражение от Федора Емельяненко. Есть вариант также подраться с Чейком Конго.



- Какие прогнозы на полуфинальный бой Федора Емельяненко с Челом Сонненом?

- Думаю, что «восьмерку» супертяжей изначально задумывали под Федора. Поэтому уверен, что Емельяненко выиграет Гран-при Bellator без проблем!



- Вы много выступали в М-1, расскажите о своих взаимоотношениях с Вадимом Финкельштейном?

- М-1 - старейший промоушен в России и самый, на мой взгляд, уважаемый. Большинство ребят, выступающих в топовых мировых версиях UFC и Bellator дрались у Вадима Финкельштейна, с которым у меня сложились доверительные и дружеские отношения. Он вообще много сделал для ММА.



- В чем секрет вашего спортивного долголетия?

- Режим, режим и еще раз режим. Еще люблю вкусно покушать. Я всеядный, как «бурый мишка», который по природе является хищником, но питается и растительной пищей. Люблю мясо, рыбу, морепродукты, овощи и фрукты.



- Сейчас вся Россия живет в предвкушении чемпионата мира по футболу. Чтобы пожелали нашей сборной?

- Постоянно смотрю Лигу чемпионов и Лигу Европы, интересуюсь футбольными новостями. О покупке билета на игры сборной России не думал, но по телевизору однозначно буду болеть также, как я переживал за наших хоккеистов. Пожелаю сборной России идти всегда вперед, и пусть победит сильнейший!



Бой Харитонов-Визигин пройдет 24 мая в Санкт-Петербурге на М-1 Арене и станет главным событием турнира М-1 Challenge 92.