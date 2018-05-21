24 мая в Санкт-Петербурге на "М-1 Арене" состоится международный турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) М-1 Challehge 92, который пройдет в рамках официальной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2018).

Глава промоутерской компании М-1 Global Вадим Финкельштейн возлагает большие надежды на этот турнир, который станет своеобразной визитной карточкой для высоких гостей и участников ПМЭФ 2018: "М-1 Challenge 92, который пройдет 24 мая в рамках официальной программы экономического форума, собирается посетить много людей большого бизнеса. Для нас это, несомненно, открывающиеся новые возможности. Присутствие на турнире столь высоких гостей всегда имеет хорошее продолжение, так как наш бизнес в единоборствах держится на спонсорах и на ТВ. Для участников ПМЭФ у нас зарезервировано порядка 300 мест".



По словам Финкельштейна, поддержка турнира госкорпорациями имеет большое значение и придает спортивным событиям особый статус.

"В этот раз нас поддержали "Ростех" и "Рособоронэкспорт", с которыми мы подписали контракт на целый год. Это первая ласточка! В прошлом году на боях М-1 в рамках экономического форума присутствовало много больших гостей: Глава Республики Крым Сергей Аксенов, Президент Молдавии Игорь Додон, Губернатор Республики Коми Сергей Гапликов, Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров, Мэр Омска Оксана Фадина, мэр Элисты Окон Нохашкиев. Мы воспринимаем это, как потенциальные возможности для развития вида спорта в этих регионах. Сейчас ждем очень много гостей уровня министров и губернаторов. Также важно отметить, что, наконец, полностью закончена наша домашняя "М-1 Арена", которая готова принимать высоких гостей экономического форума", - добавил Финкельштейн.

Глава промоутерской компании М-1 Global прокомментировал главное событие турнира 24 мая, в котором выступит звезда смешанных боевых единоборств (ММА) Сергей Харитонов (27-6) против перспективного Череповецкого Гиганта Антона Вязигина (9-2).

"От супер-боя Харитонов - Вязигин ожидаю сильного и зрелищного противостояния. Вязигин - очень физически одаренный парень, недавно выиграл у серьезнейшего соперника из Азербайджана Заура Гаджибабаева, у которого до этого не было поражений. "Череповецкий Гигант" - крепкий тяжеловес, с ростом 195 см и хорошей скоростью. Мы подбирали соперников так, чтобы бой стал для обоих настоящим испытанием, для Харитонова - это реальный конкурентный соперник, а для Вязигина - шанс заявить о себе на международной арене", - сказал глава М-1 Global.



Также Финкельштейн поделился впечатлениями о прошедшем недавно в китайском Шеньджене турнире М-1 Global 91:

"Первый раз оказался по китайским меркам в провинциальном городе Шеньджень и был приятно удивлен их развитой инфраструктурой. Больше всего впечатлило наличие электромобилей, городской транспорт и такси работают также на электроэнергии. Арена же вмещала около 4000 человек и была на боях полностью забита. Билетов на открытие вообще не было. Для нового в Китае вида спорта ММА очень хорошо набирает обороты. Уровень китайских бойцов, правда, далек от топового, им надо еще работать и развиваться. Мой китайский партнер рассказал, что они получили 3000 метров под реконструкцию зала для ММА, где будет установлен ринг для проведения отборочных турнира на подобии нашего «Дорога в М-1». Китайские коллеги попросили помочь в организации процесса, привезти наших тренеров и бойцов, чтобы создать полноценную конкурентную школу ММА. Думаю, что при таком подходе уже через 1-2 года в Китае появятся бойцы топового уровня. Сейчас у них большой интерес к ММА - это показатель востребованности нашего вида спорта. В этом году планируется сделать в Китае еще 1-2 события, даты пока не знаю, но однозначно будем продвигаться на Восток в Азию. В октябре планируем провести М-1 Challenge в Южной Корее".

Также рассказал о перспективах международного признания организацией "Спорт-Аккорд" ММА видом спорта: "Что касается статуса признания нашего вида спорта организацией "Спорт-Аккорд", то на конгрессе в Бангкоке мы провели предварительную встречу с президентом "Спорт-Аккорд" Патриком Бауманном, после которой юристы прислали нам пакет документов. В этом году после того как его соберем (от объединенных федераций IMMAF и WMMAF), надеюсь, получим статус наблюдательного, временного члена этой организации. Сейчас главная задача сделать все, чтобы признать ММА видом спорта".