Практически параллельно со стартом чемпионата мира по футболу 15 июня в Оренбурге состоится международный турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) M-1 Challenge 94. В главном бою вечера действующий чемпион в легком весе россиянин Дамир Исмагулов будет отстаивать свой титул против первого в истории M-1 Challenge чемпиона в легком весе Артема Дамковского (Белоруссия). Россиянин накануне боя рассказал о секретах победной серии, мыслях перед новым вызовом и возможных соперниках в UFC.

"Я не проигрывал 2 года благодаря результату работы моей команды. Особо добавляет ответственности то, что бой пройдет в Оренбурге. Это мой родной город. Несомненно у меня очень сильный соперник, моя команда изучала его. Попробуем реализовать себя с неизвестной для него стороны", - заявил Исмагулов.

- В своем интервью вы говорили, что в вашем дивизионе не осталось достойных соперников. А предстоящий бой - действительно серьезный вызов?

- Достойные соперники, конечно, есть в любом дивизионе, но они не дерутся с сильными оппонентами. Все предпочитают проходные бои. В таком промоушене как М-1 нужно сначала пройти серьезных бойцов и заслужить, чтобы тебе потом дали титульный бой. Мой соперник выиграл у очень серьезных спортсменов, поэтому этот бой воспринимаю, как некую проверку.



- Расскажите как проходила подготовка и когда начали целенаправленно тренироваться?

- После того, как выиграл пояс, я отдыхал пару месяцев, играл в футбол. Потом четыре месяца готовился к бою с бразильцем, а потом уже стали готовиться к оппоненту из Грузии и дальше без отдыха - к новому вызову. Поэтому мы с моей командой хотим быть всегда готовыми к ближайшему бою, быть всегда в форме. Мне помогали в подготовке хорошие ударники и чемпионы мира по тайскому боксу, чемпионы по К-1. Мы работали с ними в парах, так как Артем ярко выраженный ударник.



- Что думаете о приходе UFC в Россию, с кем бы из соперников в своем дивизионе хотели бы встретиться?

- Приход UFC приходит в Россию - это и возможность заработать, выйти на рынок новых бойцов, возможность проведения интересных турниров. Очень много вижу плюсов как для России, так и для американского промоушена. Слежу за своим дивизионом в легком весе. Возможно мой вес ближе скорее к полулёгкой категории, где много интересных бойцов - это Макс Хэллоуэй, Брайан Ортега, также Забит Магомедшарипов. Вообще там много хороших бойцов за кем можно следить, а так с кем получится биться, с тем и буду биться.



- Опытный Александр Шлеменко заплатил за недооценку Бруно Сильвы поражением. Как считаете чего ждать от матча реванша?

- Так получилось к сожалению, что Шлеменко проиграл бразильцу. Я очень болел и переживал за него, но в бою все бывает. Победы и поражения - все от Всевышнего. Думаю, что Шлеменко на голову выше по опыту и уровню этого соперника и очень хорошо подготовится ко второму бою, просто тактически «разберет» соперника.

- Ваш бой совпадает со стартом ЧМ по футболу. Будете ли болеть и кого считаете фаворитами, есть любимые игроки?

- Люблю сам играть в футбол. На чемпионате мира буду следить, конечно, за матчами сборной России, а так мне нравится Месси, он - красавчик!