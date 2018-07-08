Дивизион не имеет значения

Минувшей ночью в Америке определился новый чемпион UFC в тяжелом весе. Обладатель титула последних двух лет американский хорват Стипе Миочич в конце первого раунда неожиданно был нокаутировал чемпионом UFC в полутяжелом весе Даниэлем Кормье. Перед боем бросилось в глаза, что товарищ Хабиба Нурмагомедова по American Kickboxing Academy заметно добавил мощи и на весах превзошел даже своего визави, а потому было бы странно говорить, что в клетке сошлись представители разных весовых категорий. Уже давно ни для кого не секрет, что подавляющее большинство полутяжей на самом деле является хорошо подсушенными тяжеловесами.

Миочич в привычной манере начал оказывать давление на соперника в клинче, разбивать его с дистанции, но при этом у Кормье проходили его фирменные корявые удары по непредсказуемой траектории. Первым звоночком для чемпиона стали полученные рассечения, но он не изменил своей наступательной тактике и в конце первого раунда нарвался на сокрушительный правый боковой от темнокожего борца, мгновенно потушивший свет и смешавший все карты в тяжелом весе. Кормье стал вторым после Конора Макгрегора чемпионом UFC сразу в двух категориях.

Кормье комфортнее в тяжах

Этот вывод напрашивается первым по итогам боя. В полутяжелом весе ДиСи смотрелся слишком утомленным сгонкой почти 20 кг, из-за чего терял и в скорости, и в выносливости, а в последних боях не всегда мог перевести уступающего в габаритах соперника в партер. О том, что процесс сушки не всегда проходил гладко говорит тот факт, что год назад перед вторым боем с Энтони Джонсоном Кормье сделал вес, только сняв с себя нижнее белье и держась за полотенце. Известный трюк помог ему скинуть несколько сотен граммов. В бою с Миочичем Даниэль находился в комфортной для себя форме и отлично использовал привычные по временам еще Гран-при Strikefroce сильные стороны: корявую ударную технику, отличную подвижность и мощь нокаутирующего удара. К тому же третий бой с Джоном Джонсом можно провести по гамбургскому счету без изнурительных весогонок и, хочется верить, допинга.

Теперь чемпион безо всяких скидок

В полутяжелом весе Кормье хоть и провел четыре удачных защиты своего пояса многими фанатами не воспринимался настоящим чемпионом. Таковым в сердцах болельщиков оставался злой гений ММА Джон Джонс, обладатель сколь безграничного таланта, столь и низкой социальной ответственности. Выходки Джонса за пределами октагона дважды лишали его пояса после побед над Кормье, чем Черный Федор и пользовался, зачистив всех остальных претендентов на трон. Теперь Кормье не просто завоевал титул в клетке, а не за ее пределами, а побил по мнению многих сильнейшего тяжеловеса в истории UFC. До Миочича еще никому не удавалось удерживать этот пояс в четырех боях кряду.

Aaaaaaaand new!



Daniel Cormier knocks out Stipe Miocic to become the new heavyweight champion #UFC226 pic.twitter.com/XazEdYpqX4 — Bleacher Report (@BleacherReport) 8 июля 2018 г.

У Миочича найдена ахиллесова пята

Серия уверенных побед из шести боев создала для Миочича ореол непобедимости, который Кормье легко разрушил менее чем за пять минут. Хорват казался бойцом без слабых мест, умеющий прекрасно бороться, обладающий правильной боксерской техникой и нокаутирующим ударом. Таким универсальным и умеющим буквально все бойцом считали в свое время лишь Федора Емельяненко. Поражения Миочича от Стефана Струве и Жуниора дос Сантоса казались просто ошибками молодости. Правый крюк Кормье показал, что как минимум одна слабость у экс-чемпиона все же есть - он не очень хорошо держит удар.

Волкова принесут в жертву коммерции?

Следующий соперник Кормье мог определиться в главном бою вечера, если бы он состоялся. Нет, два темнокожих гиганта с убийственными ударами Франсис Нгану и Дерек Льюис до октагона добрались, но драться не стали. Француз, согнавший пять килограммов, за весь бой выбросил лишь пару джебов и откровенно валял дурака. Льюис пару раз сходил в атаку, выбросил полдюжины ударов ногами и сделал гораздо меньше того, чтобы не быть освистанным, но больше своего пассивного соперника, а потому получил победу. Впрочем в таких боях самым справедливым результатом был бы no contest.

Рассматривать Льюиса после такого шоу в качестве претендента на титул было бы смешно, а потому выше него котируются Александр Волков и Кертис Блейдз. Россиянин раньше встал в претендентскую очередь и был готов на этом турнире заменить одного из претендентов в случае травмы. Однако помешать ему исполнить мечту может коммерция, все чаще задвигающая спортивный принцип. Ходят слухи о возвращении в UFC экс-чемпиона и допингового рецидивиста Брока Леснара, который может сразу получить титульный бой, хотя последнюю легальную победу одержал восемь лет назад. Но в эпоху, когда правят бал рейтинги платных трансляций и не такие чудеса случаются. Сразу после боя Леснар вылез в клетку и устроил потасовку с Кормье и его командой в лучших традициях рестлинговых постановок.