В июле состоялось немало турниров по смешанным единоборствам (ММА), в которых принимали участие российские спортсмены. «Советский спорт» традиционно составил рейтинг лучших выступлений бойцов из России.

7 место

Турнир: Bellator 202

Bellator 202 Дата: 14 июля

14 июля Валентин Молдавский (Россия, 7-1) — Эрнест Джеймс (США, 1-1)

Результат боя: победа Молдавского техническим нокаутом во втором раунде

Ученик Федора Емельяненко продолжает набирать обороты в американской лиге Bellator. В этом промоушене он провел уже второй поединок и завершил его более уверенно, чем первый. Американца Эрнеста Джеймса, конечно, нельзя отнести к топовым спортсменам, за свою карьеру в ММА он провел лишь один поединок. Именно поэтому не стоит возвышать победу Валентина до небес. Он селал то, что и должен был сделать — нокаутировал менее опытного соперника. Однако, Молдавский кое в чем прибавил. В первую очередь речь идет о движении в «клетке». Он стал более уверенным в себе и хладнокровным.

6 место

Турнир: RCC 3

RCC 3 Дата: 9 июля

9 июля Михаил Мохнаткин (Россия, 11-2-2) — Клебер Силва (Бразилия, 14-9)

Результат боя: победа Мохнаткина техническим нокаутом в первом раунде

Михаил почти всю свою карьеру провел в Fight Nights. Сейчас у этого промоушена возникли проблемы, связанные с арестом Зиявудина Магомедова, который в последние годы неплохо кормил организацию. Из промоушена стали уходить крепкие бойцы. Одним из них стал и Михаил Мохнаткин, который 9 июля подрался в рамках турнира RCC 3. Его соперником был бразилец Клебер Силва. Россиянин продемонстрировал, что класс у него значительно выше, полностью перебив оппонента в стойке и обыграв его в партере. В итоге Михаил одержал добротную победу техническим нокаутом в первом раунде.

Еще до этого поединка ходили слухи, что Мохнаткин ведет переговоры с UFC. Многие эксперты считали, что он сможет выступить на турнире организации в Москве, который состоится 15 сентября. Но на данный момент о подписании Михаила в UFC ничего неизвестно. По-прежнему, все находится на стадии переговоров.

5 место

Турнир: PFL 4

PFL 4 Дата: 20 июля

20 июля Тимур Валиев (Россия, 14-2) — Бекбулат Магомедов (Россия, 19-3)

Результат боя: победа Валиева единогласным решением судей

Организация PFL – довольно странное явление в современном ММА. Раньше промоушен назывался по-другому — WSOF, и был третьей организацие США по уровню сразу после UFC и Bellator. Но с 2018 года руководители решили провести реорганизацию. Сейчас в PFL нет чемпионов. Проводится Гран-при во всех весовых категориях. Причем проводятся они по очень странной системе. Сначала спортсмены дерутся вкруговую друг с другом, набирая очки. Как в футболе. Затем те спортсмены, которые набрали больше всех очков, выходят в плей-офф, где будут биться уже по олимпийской системе, то есть, на выбывание.

В очередном туре в рамках Гран-при в легчайшем весе встретились два россиянина: Тимур Валиев и Бекбулат Магомедов (бывший чемпион WSOF).

Победу одержал Тимур единогласным решением судей, практически обеспечив себе плей-офф, так как эта победа стала для него уже второй. А вот Магомедов потерпел второе поражение кряду.

Поединок между Ваалиевым и Магомедовым получился очень ярким и зрелищным, американцам он очень понравился.

4 место

Турнир: UFC Fight Night 133

UFC Fight Night 133 Дата: 15 июля

15 июля Саид Нурмагомедов (Россия, 12-1) — Джастин Скоггинс (США, 11-5)

Результат боя: победа Нурмагомедова раздельным решением судей

Один из любимчиков Рамзана Кадырова, Саид Нурмагомедов, выступающий в наилегчайшем весе, провел первый бой под эгидой UFC. Его соперником был опытный американец Джастин Скоггинс — очень крепкий парень.

Бой, в целом, был равным, решение судей получилось раздельным, но, все-таки, в пользу Саида Нурмагомедова. Для дебюта он выступил очень хорошо. В американской прессе прозвучали в основном положительные отзывы.

3 место

Турнир: RCC 3

RCC 3 Дата: 9 июля

9 июля Александр Емельяненко (Россия, 28-7) — Виктор Пешта (Чехия, 13-5)

Результат боя: победа Емельяненко техническим нокаутом во втором раунде

Александр Емельяненко продолжает проводить бои почти раз в месяц. На турнире RCC 3 его бой против бывшего бойца UFC чеха Виктора Пешты был главным событием вечера. Поединок оправдал возлагающиеся на него надежды.

К большому удивлению, Александр полностью провалил первый раунд, причем уступил он как раз в стойке. Казалось бы, что Емельяненко должен переехать соперника в ударке, но получилось совсем наоборот. Пешта продемонстрировал, что он — не сбитый летчик и вполне может конкурировать с сильнейшими российскими миксфайтерами.

Во втором раунде Пешта продолжил бить Александра, действуя вторым номером. Но ММА такой вид спорта, где если на секунду теряешь концентрацию — жди беды. Беда пришла в середине второй пятиминутки, когда Емельяненко мощным ударом пробил Пешту, чех поплыл. Дело оставалось за малым — добить соперника, что и сделал Александр.

Следующий поединок Емельяненко проведет 18 августа в Москве на юбилейном турнире лиги WFCA. Соперникмо станет американец Тони Джонсон, который ранее выступал в Bellator и Fight Nights.

2 место

Турнир: Bellator 203

Bellator 203 Дата: 14 июля

14 июля Андрей Корешков (Россия, 21-2) — Васо Бакочевич (Черногория, 33-18-1)

Результат боя: победа Корешкова нокаутом в первом раунде

Лучший российский полусредневес в очередной раз продемонстрировал, что он является одним из ярчайших представителей своего дивизиона в мире. На турнире в Италии он просто снес соперника из Сербии Васо Бакочевича всего за 66 секунд. Очередной потрясающий нокаут в исполнении ученика Александра Шлеменко. В победе Корешкова никто не сомневался.

Теперь Андрея ждет Гран-при полусредневесов. В первом поединке он сразится против бразильца Дугласа Лимы, с которым счет личных встреч равны — 1:1. Третий поединок спортсменов, однозначно, получится крутым, как и прошлые два. По-другому в поединках Корешкова и Лимы не бывает.

1 место

Турнир: UFC on FOX 30

UFC on FOX 30 Дата: 29 июля

29 июля Ислам Махачев (Россия, 16-1) — Каян Джонсон (США, 23-12-1)

Результат боя: победа Махачева сабмишеном в первом раунде

Близкий друг Хабиба Нурмагомедова Ислам Махачев продолжает подбираться к топ-10 легкого дивизиона UFC. Делает это он мелкими шажками, но зато очень уверенно.

В конце первого раунда в бою против Каяна Джонсона россиянин одержал победу сабмишеном.

Хабиб Нурмагомедов с уверенностью говорит, что Ислам очень быстро доберется до титульного поединка, но драться против него не будет. Легкий дивизион UFC на данный момент самый интересный. Никогда в истории лиги в ростере этого веса не было столько крутых бойцов.