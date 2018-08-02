Конор Макгрегор поднялся в рейтинге на первое место. Это означает, что бой против Хабиба Нурмагомедова состоится в этом году?

Официальный сайт UFC обновил рейтинги во всех весовых категориях.

Самое неожиданное произошло в легком дивизионе. Бывший чемпион ирландец Конор Макгрегор по каким-то неведомым причинам поднялся на первое место, обогнав американцев Тони Фергюсона и Дастина Порье. По факту, Конор вообще не должен быть представлен в списке топ-10 лучших, так как свой последний бой провел в ноябре 2016 года.

Можно с уверенностью сказать, что в самое ближайшее время в США поднимется буря критики в адрес промоушена.

Ранее номером один был Тони Фергюсон, который по-прежнему надеется, что руководители UFC сделают ему титульный поединок против Хабиба Нурмагомедова. Вторым должен был быть Дастин Порье, который на прошлой неделе нокаутировал Эдди Альвареса. То есть, как минимум два претендента на титульный поединок были, но в гонку вмешался Макгрегор. Вмешался, ничего не делая.

К чему вся эта суматоха с рейтингом?

Многие коллеги говорят, что это сделано для того, чтобы организовать в октябре бой против Хабиба. Но рейтинги тут ведь не при чем. UFC – бизнес-машина, которая уже несколько лет может забить болт на спортивную составляющую ради больших денег. Далеко за примерами ходить не нужно. Уже практически улажены детали боя между чемпионом в двух весовых категориях Даниэля Кормье и стероидного монстра из рестлинга Брока Леснара. Безусловно, фанатам такой поединок будет интересен. Но в то же время, эти самые фанаты недоумевают: как можно дать титульный бой человеку, который в октагоне появляется раз в три года и постоянно проваливает допинг-тесты?

Ситуация с Макгрегором, безусловно, совершенно другая. Конор — хороший спортсмен, который никогда не попадался на употреблении запрещенных препаратов. Но он не дрался почти два года, а значит по спортивному принципу не должен претендовать на бой с Нурмагомедовым.

В эту пятницу состоится пресс-конференция турнира UFC 227. И говорят, что именно во время нее будет объявлено официально о возвращении самого богатого бойца ММА в «клетку». Боссы UFC хотят организовать поединок в Лас-Вегасе 7 октября в рамках бойцовского шоу UFC 229.

Сам Конор на днях заявил, что практически договорился о контракте на поединок. К тому же в своем инстаграме он запостил фотографию, как бы намекая, что вернулся домой. То есть, в UFC.

Honey I’m home Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 1 Авг 2018 в 8:11 PDT

Многие букмекерские конторы в США уже принимаю ставки на этот поединок. Фаворитом является Хабиб Нурмагомедов, причем явным. На его победу дается коэффициент 1,3, в то время, как на Макгргора — 6.