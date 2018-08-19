В Москве состоялся юбилейный турнир лиги «Ахмат» по смешанным единоборствам WFCA 50, в главном бою которого россиянин Александр Емельяненко встретился с американцем Тони Джонсоном. Бой получился зрелищным, а Саша заканчивал его с полностью разбитым кровавым лицом. Александр не смог победить американца. Впрочем, он и не проиграл.

Тони Джонсон

Американец показал на официальной церемонии взвешивания 128 килограммов, в то время, как Емельяненко — 116. Во многих топовых лигах Джонсон не смог бы драться с таким весом, так как есть ограничения: тяжеловес не должен весить более 120 кг.

Многие эксперты и фанаты ММА считали, что Тони Джонсон — самый серьезный соперник для Александра за последнее время, ссылаясь на то, что Тони в свое время побеждал нынешних топов UFC Александра Волкова и Деррикс Льюиса.

Однако, было это давно и не в UFC, а в Bellator. В 2011 году Джонсон по очкам победил Льюиса. Волкова он одолел раздельным решением, но в 2015 году. Но и в те времена Тони не был топовым миксфайтером даже во второй по силе лиге мира. А говорить о тогдашних Волкове и Льюисе вообще не стоит. Тогда и сейчас — это совсем другой уровень, совсем другие бойцы. Льюис и Волков заметно выросли в мастерстве, а Джонсон остался на прошлом уровне. Не просто так же Александр и Деррик сейчас выступают в сильнейшей лиге мира, а Тони — в лиге «Ахмат», о которой мало что знают в США.

Последнее время Джонсон выступает в России. Он провел два поединка в лиге Fight Nights, где в первом раунде победил Багу Агаева техническим нокаутом. Багу Агаева, который в последнее время проигрывает всем, кому не лень. Во втором бою Джонсон сразился с непобежденным Виталием Минаковым и отхватил по полной. Проиграл техническим нокаутом во втором раунде.

Джонсон и дальше бы дрался в организации Камила Гаджиева, но у промоушена появились финансовые проблемы. Американцу предложили сразится с Александром Емельяненко в WFCA. Он и согласился. В Америке он сейчас таких хороших денег не заработает, как в России. По большому счету, он там не нужен топовым организациям.

Но вот Александру он нервы потрепал. Если говорить прямо, он хорошенько его побил. Джонсону удалось сделать то, чего не удавалось прошлым соперникам Емельяненко. Он полез в борьбу, где всей своей массой придавливал Емельяненко к настилу "клетки". То, что придавливал - это ерунда. А вот то, что его локти жестко летели в лицо Александра - это уже беда. Под конец поединка все лицо россиянина было в гематомах и крови. Емельяненко полностью перебил соперника в стойке, но без шансов уступил в партере. Вот и судейское решение получилось спорным. Двое судей поставили на ничью (29:29), еще один - на победу Джонсона (29:28). В итоге вышло, что большинством судейских голосов победила дружба.

1. Неумение защищаться от прохода в ноги 2. Слабая работа в партере 3. Опущенные руки 4. Недооценка соперника Проблемы, которые выявил Джонсон у Емельяненко

Оппозиция Александра Емельяненко

Александр живет и тренируется в Грозном, где набрал просто сумасшедшую физическую форму после того, как вернулся из колонии. Боец наконец-то отказался от алкоголя и принялся наверстывать спортивное упощенное, но не поздно ли?

Саша может подтянуться на турнике раз 50, отжать 30 раз от груди штангу весом 100 кг, качать пресс сутки напролет. У него отчетливо видно кубики пресса, руки стали мощнее, а сам он в «клетке» быстр, как никогда в своей карьере.

Уровень оппозиции Емельяненко — среднего уровня. Нельзя сказать, что ему привозят мешков, но и топовых спортсменов он не бьет. И дело не в том, что его пытаются прокачать искусственно... Дело в том, что привезти ему хорошего топового соперника никак не получится, хоть деньгами их завали. Все классные тяжеловесы дерутся в США, находятся на контратках у UFC и Bellator. Если Александр хочет биться с лучшими, то ему надо подписываться в эти промоушены. Но на данный момент это нереально. Во-первых, у него не очень светлое прошлое. Во-вторых, он еще не выездной целый год.

Сейчас Емельяненко имеет серию из пяти побед и одной ничьей. Первые три победы он одержал над соперниками, уровень которых можно охарактеризовать, как «ниже среднего» (Джеронимо дос Сантос, Вирджил Звиккер, Шимон Байор). Далее он расправился с экс-бойцами UFC Габриэлем Гонзагой и Виктором Пештой. И, наконец, еле уволок ноги от Тони Джонсона. Последние три соперника — неплохие, но не топовые, среднего уровня. Не просто так же они сейчас дерутся в России, а не в США. При все уважении к Тони Джонсону, на мой взгляд, он слабее Александра. Россиянин просто недооценил американца. Над психологическими моментами придется поработать. А над борьбой в партере придется пахать. Все очень плохо. И не надо говорить, что, мол, американец весит 128 кг.

Александр Емельяненко: что дальше?

Ровно за один год Емельяненко провел шесть поединков. Это очень хороший результат для тяжеловеса, которому уже 37 лет. И Александр не собирается сбавлять обороты. Кто будет его следующим соперником, неизвестно. Но он точно не будет драться за чемпионский пояс WFCA, так как им владеет россиянин Евгений Гончаров. Саша не раз заявлял, что ему неинтересны бои с соотечественниками, да и пояс организации его никак не волнует. «Зачем драться со своими, если можно бить бойцов из других стран», - почти на каждой пресс-конференции отвечает Александр.

Ходили слухи, что Саша может подраться с Сергеем Харитоновым или Алексеем Олейником, так как у Емельяненко с этими спортсменами были конфликты. Но этих противостояний мы не увидим, я совершенно уверен. Харитонову это совершенно не нужно, чтобы он там в интервью не говорил. Он видит, что Емельяненко в сумасшедшей форме. Проиграть Саше будет стыдно и позорно, в первую очередь, для смого Сергея. И связываться с этим всем он не собирается.

Алексей Олейник мог бы составить достойную конкуренцию Емельяненко. Он мастер грэпплинга, и, возможно, одолел бы Александра. Но он уже находится на стадии завершения карьеры. Да и выступает он не где-нибудь, а в UFC. Ему комфортно в США и его там ценят.

Так что, следующим соперником Емельяненко вновь станет иностранец. Есть несколько вариантов, например постаревший Джош Барнетт. Реванш с Тони Джонсоном....

Но что-то подсказывает, что Емельяненко до конца своей карьеры не проведет бой с по-настоящему сильным топовым спортсменом. Потому что профукал он несколько лет своей жизни, променяв спорт на кое-что другое. А мы так и не поймем, какой же уровень у Александра... Будем только спорить и строить теории.