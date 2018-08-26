Конор Макгрегор начал свою пиар-кампанию к поединку против Хабиба Нурмагомедова, Виталий Минаков продолжит карьеру в Bellator, а Александр Емельяненко собирается поступить в высшее учебное заведение. Все самое интересное в мире ММА за прошедшую неделю — в обзоре «Советского спорта».

Событие недели

Конор Макгрегор открыл сезон

Экс-чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор начал активно поливать грязью команду Хабиба Нурмагомедова. Сначала ирландец «наехал» на тренера и отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова, обозвав его трусом.

Затем Конор «уколол» близкого друга Хабиба Зубайру Тухугова, обвинив его в предательстве Чечни. (ПОДРОБНЕЕ ЗДЕСЬ).

«Настоящий чеченец никогда не будет помогать дагестанцу нападать на другого чеченца. Настоящий чеченец никогда не будет выполнять приказы дагестанца. Это измена. А нет ничего хуже, чем измена», – пишет Конор.

Сторона Хабиба пока держится в стороне от дерзких высказываний. Тем временем, пресс-конференция бойцов состоится уже в начале сентября. Ожидается много веселого.

Пока Макгрегор своими силами привлекает внимание к себе и поединку против Хабиба, UFC представил постер к схватке.

Переход недели

Один из лучших российских тяжеловесов Виталий Минаков (21 победа — 0 поражений) вовзарщается в американскую лигу Bellator после четырехлетнего отсутствия. Спортсмену удалось договориться с промоушеном о пересмотре контракта в лучшую сторону.

Минаков был чемпионом организации и свой последний поединок в Bellator провел в апреле 2014 года, победив единогласным решением судей. Затем боец выступал в лиге Fight Nights. Любопытно, что после Виталия Минакова в американской лиге не было чемпиона в тяжелом весе. Обладатель пояса определиться в финальном поединке Гран-при, в котором, к слову, выступает Федор Емельяненко.

Ближайший поединок Виталий должен провести до конца нынешнего года. Если он одержит победу, то сразится с победителем Гран-при за пояс чемпиона.

Нокаут недели

В Линкольне состоялся турнир UFC Fight Night 135. В главном бою вечера Джастин Гэтжи нокаутировал Джеймса Вика в первом раунде ударом рукой.

«Я наименее фальшивый человек в этом виде спорта, я принимаю все лично. Все, что он сказал, это для меня личное, и я рад, что уложил его спать. Я готовился к длинной битве. Я готовлюсь для 25 минут боя каждый раз, когда выхожу сюда. Я принимаю удары, я иду вперед, и я не собираюсь отступать. Кто следующий?», - сказал Гэтжи.

No need for Justin Gaethje to go to war tonight. "The Highlight" (19-2) delivers early brutality, collapsing James Vick in less than 90 seconds! Snapping a two-fight skid, Gaethje has finished 17 of 19 victories, 16 by knockout. #UFCLincoln pic.twitter.com/5HXkLLEdYc — Tanuki Usman (@Hamderlei) 26 августа 2018 г.

Трагедия недели

Чемпион Узбекистана по MMA Джамшид Кенжаев был убит охранниками ночного клуба «Аурум 898» в Ташкенте. В ночь с 8 на 9 августа Кенжаев попытался пройти в клуб с кухонным ножом. После того как охранники его не пустили, завязался конфликт, в ходе которого Кенжаев бросился на охранников и двум из них нанес несколько ударов ножом.

На помощь коллегам бросился охранник Шоидали Киличов, выхвативший нож из рук спортсмена и ударивший им его в грудь. Кенжаева повалили и начали избивать ногами и битами. В итоге бойца доставили в больницу, где он от полученных ранений скончался. Участники конфликта задержаны, дело передано отделу по расследованию особо тяжких преступлений прокуратуры Ташкента.

Конфуз недели

Боец UFC Брюс Митчелл сообщил о том, что на некоторое время прекратит подготовку к следующему бою из-за травмы половых органов.

«Я держал над головой доску, а дрель засунул в штаны. Но она выскользнула и полоснула меня по половым органам. Я бросился выпутывать дрель, но она повредила мне мошонку. Сейчас меня будут зашивать. После операции вернусь к тренировкам. Мне кажется, если сейчас я выйду в октагон, она порвется до конца. Пожалуйста, не надо смеяться», - написал Митчелл в своем Instagram.

У Забита «слетел» соперник

UFC ищет российскому бойцу Забиту Магомедшарипову соперника на турнир UFC 228, который состоится 9 сентября в Далласе. Яир Родригес получил травму и снялся с поединка. На данный момент главным фаворитом на замену видится Джон Линекер, который сам предложил свои услуги.

«Эй, Забит! Поскольку Яир выбыл, и в моем дивизионе никто не хочет со мной драться, я встречусь с тобой, мужик! Я за, давай сделаем это! Позвони мистеру Шону Шелби. Хотя сами мы ему уже позвонили, и он сказал, что ты слишком маленький. Но я с радостью с тобой подерусь. Уважение за то, что вызвался подраться», - заявил Линекер.

Гранит науки

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в сентябре подаст документы на поступление чеченский университет.

В качестве места обучения спортсмен выбрал Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова.

"Емельяненко подал свои документы на поступление в отделение "Нефтегазовое дело", но пока у нас не состоялись экзамены. Он хочет получить второе высшее образование и результаты ЕГЭ при этом не нужны, а необходимо сдать экзамены, которые начнутся в вузе с 6 сентября", - сказал проректор института Гаирбеков.

Анонсы предстоящих поединков