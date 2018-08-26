Макгрегор и его интересные познания о Кавказе. Главное в ММА за прошедшую неделю
Конор Макгрегор начал свою пиар-кампанию к поединку против Хабиба Нурмагомедова, Виталий Минаков продолжит карьеру в Bellator, а Александр Емельяненко собирается поступить в высшее учебное заведение. Все самое интересное в мире ММА за прошедшую неделю — в обзоре «Советского спорта».
Событие недели
Конор Макгрегор открыл сезон
Экс-чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор начал активно поливать грязью команду Хабиба Нурмагомедова. Сначала ирландец «наехал» на тренера и отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова, обозвав его трусом.
Затем Конор «уколол» близкого друга Хабиба Зубайру Тухугова, обвинив его в предательстве Чечни. (ПОДРОБНЕЕ ЗДЕСЬ).
«Настоящий чеченец никогда не будет помогать дагестанцу нападать на другого чеченца. Настоящий чеченец никогда не будет выполнять приказы дагестанца. Это измена. А нет ничего хуже, чем измена», – пишет Конор.
Сторона Хабиба пока держится в стороне от дерзких высказываний. Тем временем, пресс-конференция бойцов состоится уже в начале сентября. Ожидается много веселого.
Пока Макгрегор своими силами привлекает внимание к себе и поединку против Хабиба, UFC представил постер к схватке.
Переход недели
Один из лучших российских тяжеловесов Виталий Минаков (21 победа — 0 поражений) вовзарщается в американскую лигу Bellator после четырехлетнего отсутствия. Спортсмену удалось договориться с промоушеном о пересмотре контракта в лучшую сторону.
Минаков был чемпионом организации и свой последний поединок в Bellator провел в апреле 2014 года, победив единогласным решением судей. Затем боец выступал в лиге Fight Nights. Любопытно, что после Виталия Минакова в американской лиге не было чемпиона в тяжелом весе. Обладатель пояса определиться в финальном поединке Гран-при, в котором, к слову, выступает Федор Емельяненко.
Ближайший поединок Виталий должен провести до конца нынешнего года. Если он одержит победу, то сразится с победителем Гран-при за пояс чемпиона.
Нокаут недели
В Линкольне состоялся турнир UFC Fight Night 135. В главном бою вечера Джастин Гэтжи нокаутировал Джеймса Вика в первом раунде ударом рукой.
«Я наименее фальшивый человек в этом виде спорта, я принимаю все лично. Все, что он сказал, это для меня личное, и я рад, что уложил его спать. Я готовился к длинной битве. Я готовлюсь для 25 минут боя каждый раз, когда выхожу сюда. Я принимаю удары, я иду вперед, и я не собираюсь отступать. Кто следующий?», - сказал Гэтжи.
No need for Justin Gaethje to go to war tonight. "The Highlight" (19-2) delivers early brutality, collapsing James Vick in less than 90 seconds! Snapping a two-fight skid, Gaethje has finished 17 of 19 victories, 16 by knockout. #UFCLincoln pic.twitter.com/5HXkLLEdYc— Tanuki Usman (@Hamderlei) 26 августа 2018 г.
Трагедия недели
Чемпион Узбекистана по MMA Джамшид Кенжаев был убит охранниками ночного клуба «Аурум 898» в Ташкенте. В ночь с 8 на 9 августа Кенжаев попытался пройти в клуб с кухонным ножом. После того как охранники его не пустили, завязался конфликт, в ходе которого Кенжаев бросился на охранников и двум из них нанес несколько ударов ножом.
На помощь коллегам бросился охранник Шоидали Киличов, выхвативший нож из рук спортсмена и ударивший им его в грудь. Кенжаева повалили и начали избивать ногами и битами. В итоге бойца доставили в больницу, где он от полученных ранений скончался. Участники конфликта задержаны, дело передано отделу по расследованию особо тяжких преступлений прокуратуры Ташкента.
Конфуз недели
Боец UFC Брюс Митчелл сообщил о том, что на некоторое время прекратит подготовку к следующему бою из-за травмы половых органов.
«Я держал над головой доску, а дрель засунул в штаны. Но она выскользнула и полоснула меня по половым органам. Я бросился выпутывать дрель, но она повредила мне мошонку. Сейчас меня будут зашивать. После операции вернусь к тренировкам. Мне кажется, если сейчас я выйду в октагон, она порвется до конца. Пожалуйста, не надо смеяться», - написал Митчелл в своем Instagram.
У Забита «слетел» соперник
UFC ищет российскому бойцу Забиту Магомедшарипову соперника на турнир UFC 228, который состоится 9 сентября в Далласе. Яир Родригес получил травму и снялся с поединка. На данный момент главным фаворитом на замену видится Джон Линекер, который сам предложил свои услуги.
«Эй, Забит! Поскольку Яир выбыл, и в моем дивизионе никто не хочет со мной драться, я встречусь с тобой, мужик! Я за, давай сделаем это! Позвони мистеру Шону Шелби. Хотя сами мы ему уже позвонили, и он сказал, что ты слишком маленький. Но я с радостью с тобой подерусь. Уважение за то, что вызвался подраться», - заявил Линекер.
Гранит науки
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в сентябре подаст документы на поступление чеченский университет.
В качестве места обучения спортсмен выбрал Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова.
"Емельяненко подал свои документы на поступление в отделение "Нефтегазовое дело", но пока у нас не состоялись экзамены. Он хочет получить второе высшее образование и результаты ЕГЭ при этом не нужны, а необходимо сдать экзамены, которые начнутся в вузе с 6 сентября", - сказал проректор института Гаирбеков.
Анонсы предстоящих поединков
- Российский полутяжеловес Вадим Немков проведет бой с бывшим чемпионом Bellator Филом Дэвисом. Поединок пройдет 15 ноября в Тель-Авиве, где состоится очередной турнир организации. Напомним, Немков последние четыре поединка завершил победой, а Дэвис выиграл по очкам у Леонардо Лейте и нокаутировал Линтона Вессела.
- Соперником российского бойца Петра Яна на турнире UFC Fight Night 136 в Москве станет чемпион японской организации DEEP в легчайшем весе Чжин Су Сон. 25-летний кореец заменит бразильца Дугласа Сильву де Андраде, отказавшегося от выступления в Москве из-за травмы.
- В октагоне «Олимпийского» проведут бой в полусреднем весе россиянин Рамазан Эмеев и бразилец Клаудио Силва. В поединке легкой весовой категории встретятся россиянин Рустам Хабилов и канадец Кайан Джонсон.
- Крис Жустино и Аманда Нуньес проведут титульный бой 29 декабря на UFC 232 в Лас-Вегасе. Жустино и Нуньес являются представительницами Бразилии. Обе спортсменки сейчас действующие чемпионки UFC. Жустино удерживает пояс в полулегком весе и имеет безпроигрышную серию из пяти боев. В том числе Жустино одержала победу над россиянкой Яной Куницкой. Нуньес в мае защитила в третий раз свой титул в легчайшем весе, победив Ракель Пеннингтон.
- Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон вернулся после травмы колена и готов провести бой. Его соперником станет Энтони Петтис. Встреча пройдет 6 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
- Хорватский боец Мирко Филипович проведет бой против Роке Мартинеса на турнире RIZIN.13 в Японии, который состоится 30 сентября.