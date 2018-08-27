Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе, непобежденный российский боец Виталий Минаков (21-0) вернулся в американский промоушен. До конца нынешнего года он должен провести поединок в этой организации. Если одержит победу, то сразится с победителем Гран-при Bellator в тяжелом весе.

Кто может стать следующим соперником Минакова? «Советский спорт» представляет кандидатов на поединок против Виталия.

Отметим, что в нашем списке шесть спортсменов, которые на данный момент находятся без оппонентов. Таким образом, Виталий Минаков, скорее всего, не встретится в ближайшее время с Сергеем Харитоновым, Роем Нельсоном, Тимоти Джонсоном, Рэмпейджем Джексоном, Чейком Конго и бойцами, которые принимают участие в Гран-при (Федор Емельяненко, Райан Бадер, Мэтт Митрион, Чел Соннен).

Джеви Аяла (США, 10 побед — 7 поражений)

Вероятность: 35%.

Аяла дерется в Bellator уже пять, но результаты его выступлений оставляют желать лучшего. Он провел девять поединков, в которых одержал пять побед. Российские фанаты помнят его по сенсационной победе над Сергеем Харитоновым в 2016 года, когда американец нокаутировал россиянина за 16 (!) секунд. Помимо этого, в 2017 году Аяла неплохо смотрелся против Роя Нельсона, но уступил ему единогласным решением судей.

Свой последний бой Джеви провел в мае 2018 года против француза Чейка Конго и проиграл нокаутом в первом раунде.

Бобби Лэшли (США, 15 побед — 2 поражения)

Вероятность: 10%.

Сложно поверить в то, что 42-летний боец-качок вернется в ММА после двухлетнего простоя, но, тем не менее, фанаты очень любят этого колоритного персонажа и ждут его возвращения в «клетку».

Дэшли провел в Bellator пять поединков и во всех одержал победы, причем досрочные. На данный момент он имеет серию из восьми побед кряду.

Свой последний поединок Лэшли провел в октябре 2016 года, когда победил Джоша Аппельта. Кстати говоря, многие фанаты ММА хотели бы увидеть бой Бобби против Федора Емельяненко.

Фрэнк Мир (США, 18 побед — 12 поражений)

Вероятность: 25%.

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе подписал контракт с Bellator и сразу же принял участие в Гран-при, где его соперником стал Федор Емельяненко. Бой для американца закончился плохо. Он был нокаутирован уже в первом раунде за 48 секунд. Но карьеру 39-летний мир заканчивать не собирается и обещал вернуться в «клетку». Бой с Федором состоялся 29 апреля, а значит не за горами анонс следующего боя Фрэнка. Вполне вероятно, что соперником станет Виталий Минаков.

На данный момент Мир имеет серию из трех поражений кряду. Кроме Федора он проигрывал также в последнее время Марку Ханту и Андрея Орловскому.

Мохаммед Лаваль (США, 21 победа — 7 поражений)

Вероятность: 15%.

Лаваля нельзя назвать тяжеловесом. Он скорее полутяжеловес, но тем не менее в последнее время очень часто дерется с большими парнями. Ему уже 37 лет и он задумывается о завершении карьеры. В последнее время он выступает с переменным успехом: победы чередуются поражениями.

За последние пять поединков он потерпел три поражения от Фила Дэвиса, Мирко Филипповича и Райана Бадера в Грн-при тяжеловесов.

Лаваль не любит увиливать от своих соперников, поэтому готов сразиться с Минаковым, если получит предложение.

Валентин Молдавский (Россия, 7 побед — 1 поражение)

Вероятность: 5%.

Молдавский является одним из учеников Федора Емельяненко и провел в Bellator уже два победных поединка против Карла Симанутафы и Эрнеста Джеймса.

Победа над таким бойцом, как Виталий Минаков, очень высоко поднимает Валентина в рейтинге. Но безусловно, Молдавский будет андердогом в этом противостоянии, если все-таки этот бой состоится.

Кирилл Сидельников (Россия, 11 побед — 5 поражений)

Вероятность: 5%.

Еще один ученик Федора Емельяненко, Кирилл Сидельников, еще не дрался в Bellator, но вроде как подписал с этой организацией контракт. Свой последний поединок он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Сергею Павловичу в бою за титул чемпиона в тяжелом весе организации Fight Nights.

Другой боец

Вероятность: 5%.