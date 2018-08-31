«Советский спорт» традиционно составил рейтинг (топ-6) лучших выступлений российских бойцов ММА по итогам месяца. В августе многим российских спортсменам удалось хорошо проявить себя, как в России, так и в США.

6-е место

Шамиль Гамзатов (Россия, 13 побед – 0 поражений)

Соперник: Рекс Харрис (США, 11-4)

Турнир: PFL 6 (Атлантик-Сити, США)

Дата: 17 августа

Результат боя: победа Гамзатова единогласным решением судей

Непобежденный россиянин Шамиль Гамзатов продлил свою серию до 13 побед в поединке против американца Рекса Харриса, победив его в очень зрелищном поединке по очкам.

В турнире средневесов, который в PFL проводится в рамках Гран-при по групповой схеме, Шамиль на данный момент занимает третье место и с уверенностью выходит в плей-офф. Гамзатов в организации провел два поединка, одержав в них победы. Его основными конкурентами в турнире являются Бруно Сантос, Луис Тэйлор и Абус Магомедов, который также имеют в своем активе по две победы.

5-е место

Абубакар Нурмагомедов (Россия, 15-2)

Соперник: Джонатан Вестин (Швеция, 10-4)

Турнир: PFL 6 (Атлантик-Сити, США)

Дата: 17 августа

Результат боя: победа Нурмагомедова единогласным решением судей

В турнире полусредневесов PFL неплохие шансы на выход в плей-офф имеет Абубакар Нурмагомедов. Если первую схватку группового этапа он проиграл, то вторую – против шведа Джонатана Вестина – уверенно выиграл по очкам. На данный момент Абубакар находится на восьмом месте в турнирной таблице. Для того, чтобы выйти в плей-офф, ему нужно подняться хотя бы на одну строчку вверх.

4-е место

Хадис Ибрагимов (Россия, 7-0)

Соперник: Дмитрий Микуца (Украина, 9-4-1)

Турнир: M-1 Challenge 96 (Санкт-Петербург, Россия)

Дата: 25 августа

Результат боя: победа Ибрагимова сабмишенов во втором раунде

Россиянин Хадис Ибрагимов стал чемпионом организации М-1 в полутяжелом весе, одолев во втором раунде удушающим приемом украинца Дмитрия Микуцу. Сама схватка получилась не очень зрелищной, однако, финиш в исполнении россиянина оценили многие фанаты ММА.

3-е место

Рашид Магомедов (Россия, 21-2)

Соперник: Луис Фирмино (Бразилия, 20-10)

Турнир: PFL 5 (Юниондейл, США)

Дата: 3 августа

Результат боя: победа Магомедова единогласным решением судей

Один из главных фаворитов турнира легковесов PFL россиянин Рашид Магомедов уверенно расправился за три раунда с бразильцем Луисом Фирмино. Бывший боец UFC, как и всегда, очень тактично провел бой, одержав первую победу в Гран-при. Его главными соперниками в турнире являются россиянин Ислам Мамедов, американец Уилл Брукс и бразилец Натан Шульте, которые уже одержали по две победы.

2-е место

Евгений Гончаров (Россия, 14-2)

Соперник: Зелимхан Умиев (Россия, 11-2)

Турнир: WFCA 50 (Москва, Россия)

Дата: 18 августа

Результат боя: победа Гончарова техническим нокаутом в первом раунде.

Никто не мог предположить, что Евгений Гончаров сможет победить Зелимхана Умиева на турнире WFCA 50, который прошел в Москве. Однако, Евгению удалось одержать победу техническим нокаутом в первом раунде и отобрать у соперника титул чемпиона в тяжелом весе. Следующим его оппонентом может стать американец Тони Джонсон, который устроил рубку в бою против Александра Емельяненко.

1-е место

Максим Гришин (Россия, 28-7)

Соперник: Раким Кливленд (США, 19-10-1)

Турнир: PFL 2 (Юниондейл, США)

Дата: 3 августа

Результат боя: победа Гришина сабмишенов во втором раунде.

Российский полутяжеловес очень здорово начал Гран-при в PFL, одержав уже вторую победу. На этот раз не повезло американцу Ракиму Кливленду, которого Максим задушил во втором раунде.

Основными соперниками Гришина в турнире полутяжеловесов являются бразилец Винни Магальяеш и американцы Дэн Спот и Шин О`Коннелл.