Этой ночью Хабиб Нурмагомедов заставил понервничать своих фанатов. И дело не в подготовке к бою с Макгрегором. Чемпион UFC ввязался в неравную схватку с артистами лейбла Black Star, а именно с ее лидером Тимати.

Все началось с того, что Нурмагомедов саркастически отреагировал на отмену концерта Егора Крида в Махачкале: «Невелика потеря». Этот пост подсыпал масло в огонь, уже не на шутку разыгравшихся угроз в адрес пензенского репера. Дагестанцы уверяли, что «изнасилуют» Крида, если тот только сунется в их столицу.

Все бы ничего. Нурмагомедов высказал свою позицию. Он не слушает российский реп, считая, что «праведные предшественники» не завещали такую участь современному Дагестану. Чемпион имеет право на свое мнение, но должен понимать, что его слова имеют воздействие на умы миллионы поклонников.

Несправедливое отношение к концерту Крида в Махачкале и угрозы в комментариях вынудили Тимати записать видеообращение к Хабибу. Достаточно в корректной форме репер просил дагестанского бойца связаться с ним для выяснения обстоятельств отмены концерта.

На призыв Тимати сначала ответили друзья Хабиба. Самым откровенным оказался Магомед Исмаилов.

«Я всегда с большим уважением относился к Хабибу, а теперь отношусь с еще большим уважением. Ма ша Аллах. Хабиб – мужчина. Я боец ММА, и это тоже запретно, не надо тыкать в это пальцем. Как видите я этого не отрицаю! Но наш спорт в каком-то ключе – это пропаганда к здоровому образу жизни, мужчина должен быть сильным, уметь постоять за себя и своих родных! Но бить по лицу – харам, этого отрицать нельзя! Но разве это сравнимо с пропагандой «Забирай меня скорей и целуй меня везде, 18 мне уже» или «Грязные кто-то там будут наказаны и мамы их тоже будут наказаны»?! Нет, это небо и земля! И раз народ взбунтовался, надо задуматься: почему?

Если он (Тимати, прим. редакции) прям так хочет пообщаться на эту тему, то я готов говорить с ним! Я готов говорить с ним в том тоне, в котором он пожелает! Не вопрос, мы всегда будем рады гостям!!! Но не тем, которые приехали навязать разврат нашей молодежи! Дагестанцы – это народ, и если люди против, не нужно пытаться это навязывать! Езжайте с концертами туда, где вас с этим концертом ждут», – записал Исмаилов видеообращении Тимати.

Реакция многих бойцов и друзей Нурмагомедова была ожидаема. Но то, что этой ночью написал Хабиб в своем Instagram повергло многих в шок. Пользователи один за другим отписывались от бойца, это сделал и Тимати…

«Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю, но говорить мне типо я не имею права на свое мнение – это смешно, какие то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет, для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и кого прислушиваюсь.

Вы можете проводить свои гребаные концерты хоть каждый день, но мой принцип и то что я думаю, я всегда буду говорить.

Отдельно хочу обратиться к Мужчинам Дагестана: многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей Республики в ответе МЫ и только МЫ, а не всякие петушары, которые мол чего то хотят», – написал Нурмагомедов.

С полной уверенностью я думала, что боец удалит свой гневный пост, как только поймет, что написал много лишнего. Но увидев, что Нурмагомедов лишь скрыл комментарии, я разочаровалась. Разочаровалась так, словно вновь увидела поражения Федора Емельяненко, или очередную отмену боя Хабиба.

Застал врасплох дагестанец не только меня. Тимати в свойственной ему манере ответил под постом Нурмагомедова: «Бог тебе судья. Я был о тебе лучшего мнения. Все будет так, как будет. Удачи тебе в предстоящем бою».

За Хабиба впряглись его друзья по команде. Зачем-то все они говорили о судьбе дагестанского народа. Будто концерт Крида – главная проблема в их Республике.

«Если вам безразлична судьба нашего народа просто сидите молча, традиции давно забыты, постарайтесь сохранить хотя бы честь и мужество .

У каждого есть свое мнение и каждый может говорить то что он думает, но мужчина должен отвечать за свои слова», – написал Ислам Махачев.

Этой ночью первый российский чемпион UFC проиграл бой. А всего через 25 дней ему выходить в клетку к ирландцу, на которого Хабиб становится похожим…