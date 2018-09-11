– Мне сложно делать какие-то выводы. В виду последнего ответа Хабиба, достаточно жесткого, где можно усмотреть некие оскорбления. Возможно, у Хабиба есть личная неприязнь и за этим стоит какая-то личная история, – говорит Шлеменко.

– Неприязнь к Тимати?

– Не знаю, в его посте не написано, кому лично это обращение адресовано. У Тимати большая команда. Но хочу подчеркнуть, что для Дагестана Хабиб – очень серьезная фигура. Он бесспорный лидер дагестанской молодежи на данный момент, на которого равняется много людей и не только молодых. И многие задаются вопросом: имеет ли он право высказываться? Я считаю, что имеет. И с его мнением необходимо считаться.

– Разве в Дагестане нет других проблем, кроме концерта одного певца?

– Но ведь Хабиб не отменял концерт (Егора Крида в Махачкале – Прим. ред.), он лишь высказал свое мнение. Концерт был отменен из-за угроз в соцсетях.

– Ваше мнение понятно. Хотелось бы пару слов услышать о предстоящем 6 октября Нурмагомедову очень важном бое с Конором Макгрегором.

– Хабиб всегда выходит на бой отлично готовым. Видимо, отец не дает ему расслабиться. Уверен, что и в этот раз он подойдет к поединку в стопроцентной готовности.

– О шансах не рискнете говорить?

– Думаю, больше шансов на победу у Хабиба. По своему стилю Макгрегор для него является удобным соперником. С другой стороны, Макгрегор не раз демонстрировал, что умеет использовать свой шанс в боях с соперниками, в которых ему этих шансов изначально не оставляли.

– Каковы плюсы Нурмагомедова?

– Я уже говорил об умении подходить к боям отлично готовым. Это первое. Второе – у Хабиба одна их лучших школ борьбы в ММА, если не лучшая. Это существенный плюс. А Макгрегор – панчер, в этом его шанс.