Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в интервью «Советскому спорту» рассказал, за что его лишили американской визы и как сын готовится в бою с ирландцем Коннором Макгрегором, который пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.

«АМЕРИКАНЦЫ АННУЛИРОВАЛИ ВИЗУ ИЗ-ЗА РОССИЙСКОГО ФЛАГА»

- Хабиб в эти дни вступил в острую полемику с рэпером Тимати. Он правильно поступил?

- Самое главное для него сейчас – подготовка к бою.

- Согласен. Но такой диспут – это трата эмоций, которые так важны за три недели до боя…

- Точнее, за 25 дней.

- Вы же общаетесь с сыном. Что сказали Хабибу по поводу этой истории с Тимати?

- Мы общаемся два раза в день – днем и вечером. Я выставил в Инстраграме текст, там все написано по этому поводу. А с Хабибом мы обсуждаем только подготовку к бою. Поэтому, если вам интересна спортивная составляющая, то можем продолжить разговор.

- Безусловно, интересна. Но вначале хотел бы узнать про вашу американскую визу. Почему ее аннулировали?

- Аннулировали из-за того, что я пришел на бой Ислама Махачева в Хьюстоне (3 октября 2015 года. – Прим. ред.) с двумя российскими флагами. Не все нас любят.

- Вы полагаете, что по этой причине аннулировали вашу визу?

- Меня предупреждали, что не надо этого делать. Но они (американцы. – Прим. ред.) никогда ничего не объясняют.

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- Расскажите, как проходит подготовка Хабиба к бою.

- Сейчас его вес составляет 79,5 кг. 81 кг – тоже хорошо, но 79,5 - это идеальный вес для Хабиба перед боем.

- Вы не можете присутствовать лично при подготовке, которая проходит в Америке, но команду вы наверняка лично подбирали?

- Я отправил в Америку всех, кто нужен для подготовки. В команду вошли восемь человек. Отправил с ними своего младшего брата Нурмагомеда, чемпиона мира по самбо, чемпиона Украины по дзюдо, он все знает, как вес сгонять и т.д.

- Значит, ваше отсутствие в Америке не должно сказаться на подготовке?

- Все идет по плану.

- К плюсам Хабиба относят его прекрасную борцовскую подготовку.

- Еще три года назад было признано, что у Хабиба лучшая борцовская подготовка в UFC. Он самый сильный боец в партере.

- Какие еще плюсы у Хабиба?

- От отца ему досталась выносливость и психологическая устойчивость.

- Чем силен Макгрегор?

- Он очень хорош в левосторонней стойке. У него очень сильный удар и в этом он очень опасен. И еще с разворота хорошо бьет правой пяткой в печень, в голову.

- Многие отдают предпочтение Хабибу в этом поединке.

- Считаю, мы немного выше уровнем, чем другие бойцы в нашей весовой категории. У Хабиба очень хорошая школа самбо и вольной борьбы. Мы четко выстраиваем тактику на бой, никогда не проигрываем ни одного раунда и психологическое преимущество всегда на нашей стороне. Что касается предстоящего боя, то никакой недооценки соперника с нашей стороны нет, но и себе мы хорошо знаем цену. После первого раунда преимущество должно перейти к нам.

- Спасибо большое. Ждем боя и верим в победу!

- Спасибо вам.