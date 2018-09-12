Абдулманап Нурмагомедов: Сейчас Хабиб весит 79,5 кг — идеальный вес перед боем
Абдулманап Нурмагомедов рассказал о подготовке своего сына к бою с Конором Макгрегором.
Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в интервью «Советскому спорту» рассказал, за что его лишили американской визы и как сын готовится в бою с ирландцем Коннором Макгрегором, который пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.
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- Хабиб в эти дни вступил в острую полемику с рэпером Тимати. Он правильно поступил?
- Самое главное для него сейчас – подготовка к бою.
- Согласен. Но такой диспут – это трата эмоций, которые так важны за три недели до боя…
- Точнее, за 25 дней.
- Вы же общаетесь с сыном. Что сказали Хабибу по поводу этой истории с Тимати?
- Мы общаемся два раза в день – днем и вечером. Я выставил в Инстраграме текст, там все написано по этому поводу. А с Хабибом мы обсуждаем только подготовку к бою. Поэтому, если вам интересна спортивная составляющая, то можем продолжить разговор.
- Безусловно, интересна. Но вначале хотел бы узнать про вашу американскую визу. Почему ее аннулировали?
- Аннулировали из-за того, что я пришел на бой Ислама Махачева в Хьюстоне (3 октября 2015 года. – Прим. ред.) с двумя российскими флагами. Не все нас любят.
- Вы полагаете, что по этой причине аннулировали вашу визу?
- Меня предупреждали, что не надо этого делать. Но они (американцы. – Прим. ред.) никогда ничего не объясняют.
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- Расскажите, как проходит подготовка Хабиба к бою.
- Сейчас его вес составляет 79,5 кг. 81 кг – тоже хорошо, но 79,5 - это идеальный вес для Хабиба перед боем.
- Вы не можете присутствовать лично при подготовке, которая проходит в Америке, но команду вы наверняка лично подбирали?
- Я отправил в Америку всех, кто нужен для подготовки. В команду вошли восемь человек. Отправил с ними своего младшего брата Нурмагомеда, чемпиона мира по самбо, чемпиона Украины по дзюдо, он все знает, как вес сгонять и т.д.
- Значит, ваше отсутствие в Америке не должно сказаться на подготовке?
- Все идет по плану.
- К плюсам Хабиба относят его прекрасную борцовскую подготовку.
- Еще три года назад было признано, что у Хабиба лучшая борцовская подготовка в UFC. Он самый сильный боец в партере.
- Какие еще плюсы у Хабиба?
- От отца ему досталась выносливость и психологическая устойчивость.
- Чем силен Макгрегор?
- Он очень хорош в левосторонней стойке. У него очень сильный удар и в этом он очень опасен. И еще с разворота хорошо бьет правой пяткой в печень, в голову.
- Многие отдают предпочтение Хабибу в этом поединке.
- Считаю, мы немного выше уровнем, чем другие бойцы в нашей весовой категории. У Хабиба очень хорошая школа самбо и вольной борьбы. Мы четко выстраиваем тактику на бой, никогда не проигрываем ни одного раунда и психологическое преимущество всегда на нашей стороне. Что касается предстоящего боя, то никакой недооценки соперника с нашей стороны нет, но и себе мы хорошо знаем цену. После первого раунда преимущество должно перейти к нам.
- Спасибо большое. Ждем боя и верим в победу!
- Спасибо вам.