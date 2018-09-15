– Подготовка прошла отлично. Я много не сгоняю, поэтому восстановиться мне проще. К бою буду готов на сто процентов. Настроение хорошее. Сопернику уже посмотрел в глаза. Вижу, что он тоже волнуется. У меня есть преимущество. Тиаго Алвес – ветеран, а я новичок. Ему невыгодно со мной драться. Моя победа поднимет меня в рейтинге, его победа ему ничего не даст. И он не знает, кто я такой, поэтому волнуется.

– Он – известный боец. Дрался за титул. Почему его поставили вам в соперники в первом бою?

– Я не знаю, почему так сделали. Это политика UFC. Хорошо, что так сделали. Он уже пошел на спад. Ему тяжело выигрывать, а в последнем бою он проиграл нокаутом. Здоровье не то. С 17 лет дерется все-таки. Я даже не думал об этом в таком возрасте. Посмотрим, как он будет дышать и двигаться.

Раньше «раздутые» все были. «Химия» запретили, и люди сразу поменялись. Сменили вес, и на глаз видно, как меняется тело. Хорошо, что проверяют на допинг.

– Пару лет назад вы сказали, что на вас давит ноль в графе поражений. До сих пор давит?

– Моменты такие есть, а иногда и не замечаешь это. После многих лет побед поражение будет перенести нелегко. Но я стараюсь об этом не думать. Смотрю бои соперников, анализирую их ошибки. На тренировках продумываю. Лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих.

– Разве может быть легче от поражения? Кажется, только сложнее.

– У меня были поражения в любительских соревнованиях. У меня не было спада. Я делал выводы и шел вперед. Нельзя ни разу не проиграть. В начале карьеры это всегда бывает. Потом делаешь выводы, грамотно подходишь, упорно занимаешься, а плюс к этому хорошее финансирование и команда, это профессиональная подготовка. И это отличие любителя от профессионала.

– Обычно новичкам UFC приходится долго пробиваться к хорошим боям, а вас разу достался известный соперник. Вам это удобно?

– Да. Алвес действительно обладает колоссальный опытом, и он дрался за титул. Победа над ним может дать новый толчок моей карьере. Может, предложат соперника из топа.

– А был ли разговор, что вас включат в топ-15?

– Это вряд ли. Об этом не говорили. Чтобы в топ-15 попасть, надо кого из топ-15 победить. По-другому не попадешь.

– Вам нужна «разведка» или вы уже готовы к такому уровню?

– Думаю, нудна «разведка». Начинать надо постепенно и перегибать палку смысла нет. Нужно знать и свои ошибки, чтобы усовершенствовать свою технику. Я знаю свои ошибки и над чем работать. Этот бой может подсказать что-то еще. И с каждым шагом я буду подниматься на верх. Перепрыгивать нет смысла. И соперников нужно изучить, чтобы взять на заметку слабые места. Надо знать с кем подраться и в какое время. Так делают все.

– Алвес – самый серьезный соперник в вашей карьере?

– Точно самый опытный. Он опасен, хороший ударник. Борьба приличная. Не могу назвать бой легким. Скорее всего, он пройдет всю дистанцию. Вырубить его будет тяжеловато.

– А на данный момент, какой был самым тяжелым для вас?

– Легких боев не бывает. Они все тяжелые. Всегда кто-то создает определенные проблемы. Конкретный соперник? Рон Кеслар. Три раунда отработал с ним. Было тяжело. Не буду оправдываться, но к этому бою я еще плохо подготовился. Он совпал с сессией. Я плохо подготовился и бой показал отвратительный.