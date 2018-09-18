Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о своем состоянии после ничейного результата боя с Тони Джонсоном, и предстоящей схватке Нурмагомедов – Макгрегор.

«Таких поединков как с Джонсоном у меня давно не было»

– Как проходит восстановление после боя с Джонсоном?

– Я полностью восстановился, отдохнул и сейчас уже приступил к тренировкам.

– Этот бой был одним из самых непростых в вашей карьере?

– Все бои тяжелые, легких боев не бывает. Даже если мне удается быстро победить соперника, за этим стоит тяжелейший труд. Поэтому каждый бой дается очень тяжело. Джонсон был хорошим соперником.

– Решение судей было для вас объективным?

– Я не комментирую решение судей. Я знаю точно, что я не проиграл.

– По результату боя можно сказать, что вы в какой-то степени недооценили соперника?

– Все, что Джонсон мог использовать против меня, он использовал. Возможно, я действительно недооценил и где-то недоработал. В каких-то моментах увлекся тем, что я попадал по сопернику, старался добить, бросался вперед, чего в этом бою не надо было делать.

– Фанаты поддерживали вас после боя?

– Всем очень понравился бой, хорошее выступление. Понравилось то, что Джонсон терпел мои удары, не падал. Давно таких боев у меня не было, и соперник попался крепкий

«Заблокирую один аккаунт, появятся три новых»

– Как вы прокомментируете реакцию прессы после этого боя?

– Многие люди вообще ничего не понимают и не знают, особенно журналисты. Им абсолютно без разницы, что написать. Главное – вызвать ажиотаж, получить больше подписчиков к их блогу, чтобы на них делали ссылки, перепечатывая информацию. А интернет – это помойная яма, на которую вообще не стоит обращать внимание. У меня есть официальные страницы в соцсетях – одна во ВКонтакте, еще одна – в Instagram. Там я даю объективную, неопровержимую информацию, чтобы эти помойщики захлебывались.

– Чуть меньше года назад, когда я делал с вами интервью, вы говорили, что от вашего имени мошенники пытались провернуть различные аферы. Сейчас этого уже нет?

– Пытаются до сих пор, несколько аккаунтов я заблокировал, но они растут как грибы после дождя. Один заблокируешь – три новых появятся. Я понимаю, что, к сожалению, от этого никуда не деться.

– Не было мысли обратится в правоохранительные органы?

– Не думаю, что стоит беспокоить наши правоохранительные органы подобными мелочами. Если они займутся поисками всех фриков и просмотром соцсетей, у них на остальное времени не останется.

«Хотелось бы немножко денег заработать»

– Правда, что вы решили заняться бизнесом в Грозном?

– Я не в Грозном этим занялся. Конкретики пока никакой нет, чтобы о чем-то вам рассказать. Просто начинаю организовывать. Такого, чтобы сразу взял готовый бизнес, нет. Как только что-то начнет получаться, все всё узнают, и даже не нужно будет ничего рассказывать.

– А то, что вы поступили в университет, правда?

– Да, поступил в магистратуру, на факультет нефти и газа. У меня уже было экономическое образование, теперь добавилась магистратура.

– Факультет нефти и газа неспроста, это связано как-то с вашим бизнесом?

– Мне хотелось бы немножко заработать денег. Мне кажется, что это одна из тех отраслей, которая поможет мне в этой цели.

«Нам есть чему поучится у западных промоутеров»

– В мире смешанных единоборств главным поединком этой осени будет бой Хабиба Нурмагомедова против Конора Макгрегора. Громкая вывеска?

– Естественно, от большой вывески ожидаю большого боя. Хочу отметить правильный промоутерский подход к этому противостоянию, правильное привлечение аудитории к предстоящему бою. Заинтересованность абсолютно всех: и самих участников, и зрителей.

– В этом смысле нам есть чему поучиться у западных промоушенов?

– Безусловно, есть. В задачи промоушена входит не только раскрутка боя, но и имидж бойца. У нас бойцов много, даже обыватели ходят по вечерам в фитнес-клуб и тренируются. Но по-настоящему хороших, которые реально смогли бы себя зарекомендовать, единицы. На Западе делается все для того, чтобы привлечь интерес зрителя к спортсмену, чтобы за ним следили, смотрели его бои и тренировки.

– То, что Нурмагомедов активно сгоняет вес, может сказаться на подготовке к бою?

– Влияет, когда ты из одной весовой категории переходишь в другую. Это связано с тем, что при сгонке веса происходит огромный упадок сил. Я думаю, что у тех ребят, которые занимаются этим, все выработано, и у каждого своя индивидуальная система подхода к сгонке веса. Если бы Хабиба не устраивала его весовая категория, он бы перешел в другую. Но поскольку он дерется в этом весе, значит у его тренерского штаба правильный подход.

– Вы смотрели бои и Нурмагомедова и Макгрегора. Кто фаворит в этом поединке?

– Я думаю, преимущество за Хабибом, потому что в стойке он видит все удары, он не с поднятой головой дерется, он прижимает к сетке и умеет проходить под удары, под руки, умеет вести длительные затяжные бои. Что касается Конора – длительные бои явно не его конек. Он хорош в стойке, но он не привык к длительным боям, к изнеможению. Поэтому, мне кажется, он уступит в этом бое Хабибу.

– Как вы относитесь к перепалке Хабиба с Тимати?

– Вообще никак. Это их личное дело, пусть они сами разбираются. Я далёк от этого.

«Даже не в курсе, что «Ахмат» обыграл «Спартак»

– Уже известно, кто ваш будущий соперник?

– Сейчас веду переговоры с промоутерской организацией. Пока есть устные договоренности, но, я думаю, что в ближайшее время информация появится. Я хотел до Нового года провести пару боёв, но оба турнира сорвались, и поэтому теперь не хочется предавать огласке, где и когда я проведу ближайший бой. До конца год один бой проведу точно.

– Год получился спортивный: ваши бои, плюс чемпионат мира по футболу. Удалось посмотреть матчи?

– Меня приглашали, и мне, конечно, хотелось увидеть все воочию. Но катастрофически не хватало времени: не вылезал из спортзалов. Был напряженный спортивный график, даже не каждый матч мог смотреть, который хотелось бы. По времени не совпадало с моим режимом.

Меня вообще весь год впечатлил. Я рад, что на фоне таких спортивных событий мне удалось также отметиться своими выступлениями.

– А на матчи футбольного «Ахмата» удается попасть?

– Нет, не получается.

– Накануне «Спартак» обыграли…

– Да? Ну вот я даже не знал. Молодцы, я поздравляю их.